"Мне плевать!": Гузеева взорвалась из-за вопроса о разводе Харламова

Очевидно, что Лариса Гузеева не может простить Гарика Харламова за постоянное высмеивание передачи "Давай поженимся!". Телеведущую взбесил вопрос о разводе резидента Comedy Club.

Последние несколько лет Гарик Харламов регулярно выкладывает забавные моменты из шоу "Давай поженимся!" и комментирует их в своем стиле. Лариса Гузеева считает свою передачу серьезной, поэтому холодно воспринимает юмор комика.

После того, как общественность узнала о разводе Харламова, многие посоветовали комику идти искать избранницу в шоу Гузеевой. Помощь даже предложила ее соведущая Роза Сябитова. Сваха не против, чтобы резидент Comedy Club пришел на проект, однако он должен пройти кастинг, как и все участники.

Журналисты решили поинтересоваться у Гузеевой, что она думает по этому поводу. Однако поговорить с телеведущей у них не получилось, поскольку она ответила весьма категорично:

"Мне плевать на Гарика Харламова, на вас и ваши вопросы!".

Напомним, Гарик Харламов и Кристина Асмус заявили о разводе 22 июня. Супруги прожили восемь лет в браке. Примечательно, что они не стали раскрывать причину расставания. Однако отметили – эротическая сцена в фильме "Текст", в которой снялась Кристина, не имеет отношения к их разрыву.