"Мне плевать!": Гузеева взорвалась из-за вопроса о разводе Харламова

Последние несколько лет Гарик Харламов регулярно выкладывает забавные моменты из шоу "Давай поженимся!" и комментирует их в своем стиле. Лариса Гузеева считает свою передачу серьезной, поэтому холодно воспринимает юмор комика.
После того, как общественность узнала о разводе Харламова, многие посоветовали комику идти искать избранницу в шоу Гузеевой. Помощь даже предложила ее соведущая Роза Сябитова. Сваха не против, чтобы резидент Comedy Club пришел на проект, однако он должен пройти кастинг, как и все участники.
Журналисты решили поинтересоваться у Гузеевой, что она думает по этому поводу. Однако поговорить с телеведущей у них не получилось, поскольку она ответила весьма категорично:
"Мне плевать на Гарика Харламова, на вас и ваши вопросы!".
Напомним, Гарик Харламов и Кристина Асмус заявили о разводе 22 июня. Супруги прожили восемь лет в браке. Примечательно, что они не стали раскрывать причину расставания. Однако отметили – эротическая сцена в фильме "Текст", в которой снялась Кристина, не имеет отношения к их разрыву.
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