Собчак высказалась о романе Харламова с "Ксюшей"

Накануне Гарик Харламов выложил в своем инстаграм-аккаунте скриншот публикации участницы коллектива "Уральские пельмени" Ксении Корневой. Артистка в шутку назвала причину, по которой резидент Comedy Club расстался со своей возлюбленной Кристиной Асмус. По ее версии, Гарик на карантине смотрел "Пельменей" и "понял, что думает только об их Ксюше".
Харламов написал, что это предположение неверное, поскольку на самом деле смотрел мультсериал "Губка Боб Квадратные штаны" и "думал об их капитане".
Пользователи Сети по-доброму посмеялись над ответом Гарика. В комментариях также отметилась журналистка Ксения Собчак. Она написала: "А мне лично версия, что некая Ксюша, хоть и не я, понравилась".
Харламов также высмеял версию политолога Станислава Белковского. Тот на днях заявил, что Гарик и Кристина расстались из-за поправок в Конституцию. Якобы комик хотел принять участие в рекламной кампании плебисцита за 500 тысяч долларов, а Кристина придерживалась оппозиционных взглядов и намеревалась бойкотировать голосование. Такое предположение резидент Comedy Club назвал бредом.
Напомним, о разводе Гарика Харламова и Кристины Асмус стало известно 22 июня. Супруги сообщили печальную новость в своих инстаграм-аккаунтах.
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