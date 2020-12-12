Харламов и Асмус разводятся

Днем 22 июня стало известно, что одна из самых ярких и крепких пар шоу-бизнеса распалась. Актриса Кристина Асмус и шоумен Гарик Харламов пообещали в соцсетях сохранить дружеские отношения ради воспитания дочери Анастасии.

Представитель знаменитостей заявил, что они разошлись без скандалов и грязи. Известно, что после развода Асмус будет жить вместе с ребенком в особняке, расположенном в Подмосковье. Харламову достанется квартира в Москве, возле станции метро "Проспект Мира".

Супруги не указали причину разрыва, что вызвало бурные обсуждения общественности. Многие поклонники посчитали, что к разводу мог привести скандал, разразившийся после постельной сцены Кристины Асмус и Ивана Янковского в фильме "Текст". Другие предположили, что супруги изначально были слишком разные.

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