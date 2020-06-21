Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

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Шоу-бизнес
Объявлено о начале

Объявлено о начале "второй стадии отмазывания Ефремова"

Михаил Ефремов. Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/www.globallookpress.com
Прошло две недели после смертельного ДТП, которое произошло в центре Москвы из-за пьяного Михаила Ефремова. По сей день не утихают споры о степени виновности актера в этом преступлении.
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Недавно адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что семья погибшего в аварии Сергея Захарова хочет заработать на случившейся трагедии. Юрист сделал интересное замечание. Сразу несколько родственников умершего водителя хотят быть потерпевшими в деле актера – и его брат, и законная супруга, и гражданская жена...

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Михаил Олегович Ефремов

Михаил Олегович Ефремов Актер

Также Пашаев не понимает, почему в таком случае родные Сергея отказалась от денежных средств, которые предлагал Ефремов.

После слов юриста высказаться решил блогер-патриот Сергей Колясников (Zergulio). По его мнению, такие публичные умозаключения юриста Михаила Олеговича говорят лишь об одном – началась "вторая стадия отмазывания Ефремова", которая сопровождается "поливанием помоями семьи жертвы".

"С первых дней семья погибшего отказалась от денег, об этом заявлялось не раз. Но защите Ефремова такая позиция крайне неудобна", – написал Коляскоков в своем блоге.

Артист должен сесть в тюрьму, считает блогер. Причем, в случае с Ефремовым имеет место не только убийство, но и лицемерие и гнусность.

Напомним, 8 июня в центре Москвы произошла страшная авария по вине Михаила Ефремова. Пьяный актер, находясь за рулем своего автомобиля, выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель небольшой грузовой машины Сергей Захаров скончался от полученных травм спустя несколько часов.

Артисту грозит до 12 лет лишения свободы. На данный момент он находится под домашним арестом. Следствие продолжается.

Автор: 21 июня 2020, 13:07 Источник: LiveJournal
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