Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

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Устроивший смертельное ДТП Ефремов мог сесть в тюрьму раньше

Устроивший смертельное ДТП Ефремов мог сесть в тюрьму раньше

Михаил Ефремов. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Жена Бориса Щербакова много лет проработала с Михаилом Ефремовым в одном театре. Татьяна Бронзова рассказала, что актер уже не первый раз совершает преступление.

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Артистка заявила, что попавший в аварию актер – хронический алкоголик. Мол, его неоднократно "зашивали", но он все равно срывался, возвращаясь к пагубной привычке. А после знакомства с четвертой женой пристрастился еще и к наркотикам.

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Михаил Олегович Ефремов

Михаил Олегович Ефремов Актер

Супруга Бориса Щербакова заявила, что именно Ксения Качалина подсадила Михаила Ефремова на запрещенные препараты. Татьяна Бронзова была рада, когда тот расстался с женой – надеялась, что артист возьмется за ум, но увы.

Она добавила, что тогда еще был жив Олег Ефремов. Ему сообщали о пристрастии сына, но он не хотел верить и был уже сильно болен. Кстати, отец неоднократно вытаскивал Михаила из передряг. Например, однажды помог избежать суда после драки.

Как рассказала жена Бориса Щербакова, артист во время пьяной потасовки покалечил человека. Пострадавший написал заявление в милицию, но Олег Ефремов смог решить вопрос – потерпевший отказался от претензий.

Напомним, что инцидент произошел в 1997 году. Артист подрался с сотрудником театра "Современник". Отец так разозлился, что даже выгнал его из МХАТа. Видимо, того урока Ефремову-младшему оказалось недостаточно.

Автор: 22 июня 2020, 10:51 Источник: Вокруг.тв ✓ Надежный источник
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