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Наркомана Ефремова проверили на вменяемость: результаты экспертизы

Наркомана Ефремова проверили на вменяемость: результаты экспертизы

Михаил Ефремов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Михаила Ефремова продолжают проверять специалисты. Состояние актера вызывает опасение у близких, ведь он стал вести себя весьма апатично.
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8 июня общественность потрясло страшное событие. Вечером Михаил Ефремов, находясь за рулем своего авто, выехал на встречную полосу на Садовом кольце, и врезался в фургон. Водитель небольшой грузовой машины скончался от полученных травм спустя несколько часов.

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Сюжеты Ефремов устроил смертельное ДТП

Михаил Олегович Ефремов

Михаил Олегович Ефремов Актер

Тогда уже было понятно, что Михаил Олегович находился в состоянии опьянения. Позже экспертиза показала – в день аварии актер употреблял не только алкогольные напитки, но и наркотические вещества.

Недавно же Ефремова возили на судебно-психиатрическую экспертизу. Артиста осматривали психолог, психиатр и невролог. Михаил Олегович вел себя спокойно, был вежлив. Однако специалисты отметили депрессивное состояние актера.

Ефремов не стал скрывать, что пристрастился к наркотикам. Рассказал о загулах. Но события того злополучного вечера актер так и не смог вспомнить.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Специалисты признали Ефремова вменяемым. Заключение было сделано незамедлительно. Результаты экспертизы не стали отправлять в стационар, так как диагноз оказался очевидным.

Напомним, Михаилу Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы. На данный момент он находится под домашним арестом. Идет следствие.

Автор: 20 июня 2020, 15:39 Источник: Telegram-канал Mash
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