Наркомана Ефремова проверили на вменяемость: результаты экспертизы

8 июня общественность потрясло страшное событие. Вечером Михаил Ефремов, находясь за рулем своего авто, выехал на встречную полосу на Садовом кольце, и врезался в фургон. Водитель небольшой грузовой машины скончался от полученных травм спустя несколько часов.
Тогда уже было понятно, что Михаил Олегович находился в состоянии опьянения. Позже экспертиза показала – в день аварии актер употреблял не только алкогольные напитки, но и наркотические вещества.
Недавно же Ефремова возили на судебно-психиатрическую экспертизу. Артиста осматривали психолог, психиатр и невролог. Михаил Олегович вел себя спокойно, был вежлив. Однако специалисты отметили депрессивное состояние актера.
Ефремов не стал скрывать, что пристрастился к наркотикам. Рассказал о загулах. Но события того злополучного вечера актер так и не смог вспомнить.
Специалисты признали Ефремова вменяемым. Заключение было сделано незамедлительно. Результаты экспертизы не стали отправлять в стационар, так как диагноз оказался очевидным.
Напомним, Михаилу Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы. На данный момент он находится под домашним арестом. Идет следствие.
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