Стало известно о жестокости Ефремова к женам и любовницам: Сколько женщин изувечил

Сергеев подчеркнул, что Ефремов не просыхает несколько десятков лет. Хронический алкоголизм у Михаила был уже 30 лет назад.
Также режиссер вспомнил, как в начале 90-х Галина Борисовна Волчек назначила Михаила Ефремова худруком театра "Современник". Тогда артист отправился в Сочи, в "знаменитые пьяные гастроли".
"Сколько женщин он вместе со своим папой изувечил!" - высказался Валерий Сергеев. Режиссер поведал, что Ефремов бил женщин, которые находились рядом с ним.
Сергеев не озвучил имена тех, кто пострадал от кулаков артиста. Между тем, журналисты полагают, что речь идет о женах и любовницах Михаила. Личная Жизнь Ефремова всегда была бурной. Он пять раз женился и имел множество интрижек на стороне. Стоит отметить, что женщины артиста никогда не говорили о том, что тот поднимал на них руку.
Ранее "Дни.ру" писали, о том, что адвокату Михаила Ефремова пришлось долго ездить по Рязанской области, чтобы найти семью погибшего в нашумевшем ДТП. Впрочем, родственники умершего отказываются принимать материальную помощь от артиста.
Напомним, 8 июня Заслуженный артист России Михаил Ефремов устроил аварию в столице. Знаменитость, находясь за рулем авто, выехала на встречную полосу и протаранила ВАЗ. Водитель фургона позже умер в больнице. Михаил Ефремов будет находиться под домашним арестом до 9 августа. Установлено, что в момент аварии Ефремов был пьян.
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