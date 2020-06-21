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Кровь и синяки: Прилучный напугал народ изуродованным лицом

Кровь и синяки: Прилучный напугал народ изуродованным лицом

Павел Прилучный. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Еще недавно Агата Муцениеце шокировала поклонников "избитым" лицом. Теперь же последовать примеру экс-супруги решил Павел Прилучный.
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Павел Прилучный уехал в Санкт-Петербург на съемки фильма про летчика Михаила Девятаева. Актер уже несколько раз показывал снимки, сделанные во время производства фильма. Однако недавний кадр очень удивил пользователей Сети.

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 Павел Валерьевич Прилучный

Павел Валерьевич Прилучный актер

Прилучный запечатлел себя в жутком виде – с синяками около глаз, разбитой губой и другими телесными повреждениями. Очевидно, что это всего лишь грим. Мастера постарались на славу. Грим выглядит, действительно, очень правдоподобно.

Кстати, для роли в этом фильме Павел должен был похудеть до пугающих 39 килограммов, чтобы достоверно передать образ бежавшего узника концлагеря. Но, по всей видимости, у актера не получилось этого сделать.

Фото: bugevuge / Instagram

Напомним, в Санкт-Петербург Прилучный прилетел не один. Он взял с собой детей, пока его экс-супруга Агата Муцениеце лечится от бронхита. Она лежала в больнице, недавно ее выписали. Интересно, что бывший муж полностью оплатил услуги медучреждения.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись неделю назад. Бракоразводный процесс прошел мирно. Никаких претензий друг к другу бывшие возлюбленные не имели.

Автор: 21 июня 2020, 12:27 Источник: Instagram
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