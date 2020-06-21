Кровь и синяки: Прилучный напугал народ изуродованным лицом

Павел Прилучный уехал в Санкт-Петербург на съемки фильма про летчика Михаила Девятаева. Актер уже несколько раз показывал снимки, сделанные во время производства фильма. Однако недавний кадр очень удивил пользователей Сети.
Прилучный запечатлел себя в жутком виде – с синяками около глаз, разбитой губой и другими телесными повреждениями. Очевидно, что это всего лишь грим. Мастера постарались на славу. Грим выглядит, действительно, очень правдоподобно.
Кстати, для роли в этом фильме Павел должен был похудеть до пугающих 39 килограммов, чтобы достоверно передать образ бежавшего узника концлагеря. Но, по всей видимости, у актера не получилось этого сделать.
Напомним, в Санкт-Петербург Прилучный прилетел не один. Он взял с собой детей, пока его экс-супруга Агата Муцениеце лечится от бронхита. Она лежала в больнице, недавно ее выписали. Интересно, что бывший муж полностью оплатил услуги медучреждения.
Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись неделю назад. Бракоразводный процесс прошел мирно. Никаких претензий друг к другу бывшие возлюбленные не имели.
Популярные темы форума
Зачем парад победы?
Спасибо за безбедную жизнь!
Скоро нас оцифруют
Как вам Навальный?
Вы из какого города?
Ефремов - наркоман!!!
Жила с мужем и его проституткой
Никита Джигурда провёл расследование. Он утверждает, что на Ефремова было совершено покушение.
Хочу работать
Вот и открылась правда!