Брат помог Прилучному оправиться от потери близкого

Звезда сериала "Мажор" в юном возрасте хотела походить на брата. Павел Прилучный восхищался родственником.

Отец артиста умер, когда тот был школьником. Павел, его старший брат Сергей и сестра Елена остались под опекой матери. Любови Юрьевне пришлось в одиночку поднимать детей. Именно она определила судьбу Прилучного, отправив его в театральное училище.

По словам артиста, подростком он мечтал стать таким, как брат. Сергей был для Павла образцом для подражания. Звезда сериала "Мажор" восхищалась золотыми руками родственника. "Я вот за что ни берусь, все ломается. А он все мог починить", – заверил актер.

Сергей после смерти отца донес до Павла правильные мысли. "Теперь ты за мужчину", – сказал он будущей знаменитости. К тому времени Прилучный-старший имел свою семью и не мог заботиться об овдовевшей матери.

В какой-то степени этот разговор повлиял на будущее Павла. Прилучный считает, что те слова сделали из него лидера. Артист смог взять себя в руки и оправиться от потери.

В профессиональном плане звезда сериала "Мажор" равняется на коллегу по цеху Константина Хабенского. Артист является кумиром Прилучного.