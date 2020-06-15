Муцениеце и Прилучный оформили развод

Сегодня, 15 июня, Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись. А когда-то актеры считались одной из самых красивых пар в отечественном шоу-бизнесе. У них двое маленьких детей.

В феврале актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о расставании. И если первый был весьма скуп на проявление эмоций, то вторая отличилась несдержанностью. Агата призналась, что "накосячила" везде, где только можно, но все равно она любит мужа.

Мало кто поверил, что дело дойдет до развода. Слухи о проблемах в семье Муцениеце и Прилучного ходили давно. В Сети то и дело мелькали сообщения о том, что якобы Павел неверен Агате, выпивает и даже поднимает на нее руку.

Кульминацией стало заявление актрисы. Весной она записала видео и сообщила, что Павел не просыхал десять дней, запугал детей, выкинул ее телефон и в порыве эмоций попытался выгнать из дома. Агата добавила, что устала прикрывать его.

Вскоре эмоциональная актриса призналась мужу в любви, а недавно подчеркнула: "Лет через пять снова бы вышла замуж за Пашу..." Муцениеце, которая обещала не зарабатывать на разводе, дала несколько интервью, где подробно обсудила расставание с Прилучным.

Сегодня, 15 июня, суд поставил точку в браке актеров. Агата и Павел на заседание не явились, их интересы представлял адвокат – один на двоих. Финансовых разногласий у бывших супругов нет. О разделе совместно нажитого имущества и отчислениях на семилетнего Тимофея и четырехлетнюю Мию они сумели договориться самостоятельно.

Сообщается, что Павел останется в загородном особняке стоимостью 115 миллионов и продолжит выплачивать за него ипотеку. Агате достались четырехкомнатная квартира неподалеку от метро "Речной вокзал" и Mercedes GL.

Каждый месяц Прилучный перечисляет деньги на детей: он полностью оплачивает все расходы, связанные с их образованием, отдыхом и бытовыми нуждами. В свою очередь Агата регулярно отвозит детей к Павлу, чтобы они проводили время с отцом.