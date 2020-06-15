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Шоу-бизнес
Муцениеце и Прилучный оформили развод

Муцениеце и Прилучный оформили развод

Павел Прилучный и Агата Муцениеце. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Сегодня, 15 июня, Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись. А когда-то актеры считались одной из самых красивых пар в отечественном шоу-бизнесе. У них двое маленьких детей.

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В феврале актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о расставании. И если первый был весьма скуп на проявление эмоций, то вторая отличилась несдержанностью. Агата призналась, что "накосячила" везде, где только можно, но все равно она любит мужа.

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 Агата Муцениеце

Агата Муцениеце латвийская и российская актриса, модель

 Павел Валерьевич Прилучный

Павел Валерьевич Прилучный актер

Мало кто поверил, что дело дойдет до развода. Слухи о проблемах в семье Муцениеце и Прилучного ходили давно. В Сети то и дело мелькали сообщения о том, что якобы Павел неверен Агате, выпивает и даже поднимает на нее руку.

Кульминацией стало заявление актрисы. Весной она записала видео и сообщила, что Павел не просыхал десять дней, запугал детей, выкинул ее телефон и в порыве эмоций попытался выгнать из дома. Агата добавила, что устала прикрывать его.

Вскоре эмоциональная актриса призналась мужу в любви, а недавно подчеркнула: "Лет через пять снова бы вышла замуж за Пашу..." Муцениеце, которая обещала не зарабатывать на разводе, дала несколько интервью, где подробно обсудила расставание с Прилучным.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Сегодня, 15 июня, суд поставил точку в браке актеров. Агата и Павел на заседание не явились, их интересы представлял адвокат – один на двоих. Финансовых разногласий у бывших супругов нет. О разделе совместно нажитого имущества и отчислениях на семилетнего Тимофея и четырехлетнюю Мию они сумели договориться самостоятельно.

Сообщается, что Павел останется в загородном особняке стоимостью 115 миллионов и продолжит выплачивать за него ипотеку. Агате достались четырехкомнатная квартира неподалеку от метро "Речной вокзал" и Mercedes GL.

Каждый месяц Прилучный перечисляет деньги на детей: он полностью оплачивает все расходы, связанные с их образованием, отдыхом и бытовыми нуждами. В свою очередь Агата регулярно отвозит детей к Павлу, чтобы они проводили время с отцом.

Автор: 15 июня 2020, 12:41 Источник: сайт "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
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