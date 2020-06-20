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Прилучный уплыл с детьми на корабле после развода с Муцениеце

Прилучный уплыл с детьми на корабле после развода с Муцениеце

Павел Прилучный. Фото: Pravda Komsomolskaya, Комсомольская Правда/Global Look Press/www.globallookpress.com
Разведенный Павел Прилучный всячески старается решить проблему одиночества. Недавно актер признался, что не способен долго находиться один. Павлу Прилучному важно, чтобы кто-то всегда был рядом и поддерживал контакт с ним.
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Один из выходных дней звезда сериалов "Мажор" и "В клетке" решила посвятить свои детям. Павел Прилучный придумал интересную альтернативу для досуга и отправился с дочерью и сыном путешествовать по Москве-реке.

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 Павел Валерьевич Прилучный

Павел Валерьевич Прилучный актер

 Агата Муцениеце

Агата Муцениеце латвийская и российская актриса, модель

После развода с супругой Агатой Муценице актер времени зря не теряет и отдыхает на яхте в компании своих детей. Сам же артист признается, что это было одним из лучших решений, принятых за последние несколько недель.

Павел Прилучный не скрывает, что одинокая жизнь в загородном доме ему в тягость. Актер даже работать наедине с самим собой не может, а уж тем более проводить выходные. Стоит отметить, что артист нашел временный выход из ситуации и, чтобы не чувствовать дискомфорт, решил поселить у себя дома разнообразную живность. Теперь в особняке знаменитости живут две собаки, кошки, рыбки и другие питомцы.

В солнечные дни Павел Прилучный старается выбираться в город и общаться с подрастающими наследниками. В своем Инстаграме актер опубликовал видео, на котором видно как семья проводит время. Во все стороны летят брызги воды, слышен детский смех и только не хватает Агаты Муценице, сидящей рядом с Павлом.

Напомним, что официально свои отношения пара зарегистрировала в 2011 году. Их брак продлился 8 лет. За это время успели появиться на свет прекрасные сын Тимофей и дочь Мия. Многие пользователи социальной сети отмечают, что отношения актеров распались из-за взбалмошного характера Прилучного, а Агата просто стала очередной жертвой домашнего насилия.

Автор: 20 июня 2020, 18:08 Источник: Инстаграм Павла Прилучного ✓ Надежный источник

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