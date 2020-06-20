Защитившему Ефремова Домогарову пришлось прятаться

Недавно Александр Домогаров высказался в поддержку Михаила Ефремова, который устроил смертельное ДТП две недели назад. Звезда сериала "Бандитский Петербург" заявил, что больше не хочет выступать на театральной сцене перед затравившем Михаила Олеговича народом.
Домогаров убежден, что обсуждать и осуждать поступок Ефремова можно только после решения суда. Александр Юрьевич понимает – Михаил Олегович виноват, но выносить ему приговор простые люди не имеют права. По мнению актера, в этом случае также имеет место зависть со стороны народа.
Спустя некоторое время Домогарову пришлось ограничить доступ к своему инстаграм-аккаунту. В комментариях под публикациями актера развернулась настоящая дискуссия, поддерживать которую у Александра Юрьевича нет никакого желания. Теперь нужно отправить запрос, чтобы стать подписчиком актера.
Напомним, 8 июня в центре Москвы произошло страшное ДТП по вине Михаила Ефремова. Актер сел за руль своего автомобиля, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. На Садовом кольце артист выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель грузовой машины Сергей Захаров скончался от полученных травм через несколько часов.
Михаилу Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы. На данный момент он находится под домашним арестом, идет следствие.
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