Зачем дочь Ефремова хочет взять опекунство над матерью-алкоголичкой

По словам юриста, 19-летняя девушка действительно переживает за жизнь женщины. Ведь после развода со звездой она пустилась во все тяжкие: бросила работу и начала пить. Несмотря на то, что Анна-Мария не испытывает к матери особой симпатии из-за того, что та ее регулярно избивала, она стремится создать комфортные условия для ее существования.
По словам адвоката, целью и задачей установления опекунства как раз и является то, чтобы иметь возможность лишний раз пригласить врачей к женщине. Он отметил, что требуется и сторонняя помощь, потому что Качалина отказывается от всего от этого.
Также уточнил, что некоторое время назад Ксения поменяла замки и теперь даже ее дочь, прописанная в квартире, не может в нее попасть. По словам Владимира Комсолева, соседи женщины нередко слышат крики и чувствуют постоянный запах алкоголя.
Адвокат дочери Михаила Ефремова добавил, что он и его клиентка уже приступили к сбору документации для подачи искового заявления о назначении опекунства. Но для начала им необходимо получить ответ на запрос, состоит ли Качалина на учете по алкоголизму, затем провести медицинскую экспертизу и доказать, что женщина действительно нуждается в лечении и опеке.
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