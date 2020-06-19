Зачем дочь Ефремова хочет взять опекунство над матерью-алкоголичкой

Адвокат дочери актера Михаила Ефремова Владимир Комсолев сделал заявление. Он назвал истинные мотивы Анны-Марии, пожелавшей взять опеку над экс-супругой артиста Ксенией Качалиной.

По словам юриста, 19-летняя девушка действительно переживает за жизнь женщины. Ведь после развода со звездой она пустилась во все тяжкие: бросила работу и начала пить. Несмотря на то, что Анна-Мария не испытывает к матери особой симпатии из-за того, что та ее регулярно избивала, она стремится создать комфортные условия для ее существования.



По словам адвоката, целью и задачей установления опекунства как раз и является то, чтобы иметь возможность лишний раз пригласить врачей к женщине. Он отметил, что требуется и сторонняя помощь, потому что Качалина отказывается от всего от этого.

Также уточнил, что некоторое время назад Ксения поменяла замки и теперь даже ее дочь, прописанная в квартире, не может в нее попасть. По словам Владимира Комсолева, соседи женщины нередко слышат крики и чувствуют постоянный запах алкоголя.

Адвокат дочери Михаила Ефремова добавил, что он и его клиентка уже приступили к сбору документации для подачи искового заявления о назначении опекунства. Но для начала им необходимо получить ответ на запрос, состоит ли Качалина на учете по алкоголизму, затем провести медицинскую экспертизу и доказать, что женщина действительно нуждается в лечении и опеке.