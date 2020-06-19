"Пил пиво": таксист рассказал об употреблении Ефремовым спиртного за несколько часов до ДТП

Артист пользовался такси. Водитель рассказал обо всем произошедшем в шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир". Ему поступил вызов на Кропоткинской.
В мужчине в кепке сотрудник службы такси сразу узнал Михаила Ефремова. "Мы просто катались по Москве, он пил пиво", – поделился водитель.
Поездка проходила ранним утром. В какой-то момент актер попросил остановиться у магазина, вышел и пропал. Не дождавшись клиента, таксист отправился вслед за ним и увидел, как тот ругается с продавцом. Посещение Михаилом Ефремовым магазина попало на видео.
Когда актеру надоело кататься по столице, он попросил отвезти его домой. Когда водитель доставил актера на место, тот достал смятую сотню и спросил, хватит ли этого. Таксист возмутился, после чего Михаил Ефремов принес из дома нужную сумму.
Напомним, вечером того же дня Михаил Ефремов, находясь в сильном опьянении за рулем внедорожника, вылетел на встречную полосу и врезался в автофургон "Лада". Водитель машины Сергей Захаров, получил тяжелые травмы и скончался в реанимации. Сейчас Михаил Ефремов находится под домашним арестом.
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