"У вас два сына растут!": снявшуюся без лифчика Пынзарь пристыдили

Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Дарья Пынзарь шокировала общественность снимком без нижнего белья. Поклонники пристыдили звезду за откровенный кадр.

Несколько лет назад знаменитость переехала вместе с мужем и двумя сыновьями в Турцию. В своем инстаграм-аккаунте Дарья Пынзарь делится впечатлениями от жизни за границей и публикует семейные снимки.

Накануне экс-участница шоу "Дом-2" показала подписчикам свой завтрак: бутерброд с авокадо и яйцом пашот, листья салата и помидоры. "Это мой любимый прием пищи", – рассказала знаменитость.

Некоторые пользователи обратили внимание, что Пынзарь сидит за столом в черной футболке, но без нижнего белья. Они пристыдили телезвезду. "Почему вы ходите без лифчика? У вас два сына растут, да и ходить по улице так неприлично", – возмутилась одна из подписчиц.

Поклонники подержали Пынзарь. По их словам, бывшая участница "Дома-2" может ходить, как захочет. "Почему Дарья должна под вас подстраиваться, кто вы такая?", "Не смотрите, если не нравится", – вступились за звезду поклонники.

Отметим, Дарья Пынзарь не в первый раз показывает провокационные фотографии. В сентябре прошлого года звезда шоу "Дом-2" разместила снимок, где она позирует в купальнике. Обнаженное тело она прикрыла шляпой с широкими полями.