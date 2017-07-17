Дарья Пынзарь (Черных) участница "Дома-2"

Дарья Пынзарь прославилась благодаря участию в скандальном телепроекте "Дом-2". Она пришла на шоу 28 декабря 2007 года, чтобы построить отношения с Рустамом Солнцевым, однако их роман оказался недолгим. Девушка обратила внимание на Андрея Черкасова, но и с ним отношения не сложились. Позже она стала встречаться с танцором Сергеем Пынзарем, которому тоже не везло на проекте. В эти отношения никто не верил, но все изменилось, когда пара выиграла конкурс "Романтическое свидание".

Несмотря на то что влюбленные часто ссорились, 5 мая 2010 года они поженились. В 2011 году родился их сын Артем, а в 2013 году супруги обвенчались. Через некоторое время семья покинула телестройку. Сергей и Дарья открыли магазин, который активно развивается. В 2016 году у них появился второй сын Давид.