Дарья Пынзарь взбудоражила россиян пикантным снимком

Накануне звезда опубликовала довольно откровенное фото в своем инстаграм-аккаунте. На снимке светская львица позирует на яхте. Она прикрыла тело соломенной шляпой с широкими полями. Создается впечатление, что Дарья обнажена.
На самом деле на ней купальник. Об этом она известила фолловеров в подписи к фото, сообщает "Экспресс газета".
"Как считаете, приличное фото?" – поинтересовалась экс-участница телестройки.
По мнению подписчиков, это абсолютно нормальная фотография. В ней нет ничего вульгарного или вызывающего. "Интрига есть, а купальник есть или нет, у кого какая фантазия. Что хотят пусть то и думают!", "Шикарное фото! Приличное до неприличия", "Вполне! Если там действительно купальник", "Прикольно, Дашуль, красотка!", "Ты супер!", "Даже если там нет купальника, почему бы и нет? Очень красивая!" – высказались фанаты.
"Ты что, Даша, ты же мать! Так нельзя!" – подшутил над супругой Сергей Пынзарь.
Лишь немногие посчитали такое поведение недостойным. "У тебя такая репутация любящей жены и хорошей мамы двух мальчиков, я думаю, не стоит уж так", – отметила критик.
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