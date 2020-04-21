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Шоу-бизнес

"Панталоны с начесом": Пынзарь шокировала неожиданным признанием

Дарья Пынзарь. Фото: instagram.com/darya_pinzar86
Сейчас экс-участница "Дома-2" Дарья Пынзарь находится вместе с семьей в Турции. Они живут там последние три года.
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Из-за пандемии коронавируса во всем мире закрыты салоны красоты. Но даже если бы они работали, туда все равно никто бы не смог попасть, ведь граждане находятся на самоизоляции.

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 Дарья Пынзарь (Черных)

Дарья Пынзарь (Черных) участница "Дома-2"

В связи с эти Пынзарь пришлось отказаться от наращенных ресниц и волос, с которыми ее привыкли видеть все поклонники. Теперь Дарья заплетает свои короткие локоны в маленькие хвостики.

Накануне экс-звезда телестройки поделилась забавным роликом. На видео девушка позирует в коротеньких шортах и футболке. Но самое забавное то, что она надела тапки на носки.

"Между варкой борща и снятием наращенных волос самостоятельно – вышла на балкон позагорать и поняла, что ношу носки с тапками. Всегда смеялась над этим, но видимо нужно было просто дорасти до этого возраста, еще немного и панталоны с начесом пойдут в ход", – призналась Пынзарь.

Фолловеры одобрили изменения Дарьи во внешности. По их словам, наращенные волосы и ресницы давно не в моде, поэтому стоит от них отказаться. 

Автор: 21 апреля 2020, 02:09
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