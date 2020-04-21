"Панталоны с начесом": Пынзарь шокировала неожиданным признанием

Из-за пандемии коронавируса во всем мире закрыты салоны красоты. Но даже если бы они работали, туда все равно никто бы не смог попасть, ведь граждане находятся на самоизоляции.
В связи с эти Пынзарь пришлось отказаться от наращенных ресниц и волос, с которыми ее привыкли видеть все поклонники. Теперь Дарья заплетает свои короткие локоны в маленькие хвостики.
Накануне экс-звезда телестройки поделилась забавным роликом. На видео девушка позирует в коротеньких шортах и футболке. Но самое забавное то, что она надела тапки на носки.
"Между варкой борща и снятием наращенных волос самостоятельно – вышла на балкон позагорать и поняла, что ношу носки с тапками. Всегда смеялась над этим, но видимо нужно было просто дорасти до этого возраста, еще немного и панталоны с начесом пойдут в ход", – призналась Пынзарь.
Фолловеры одобрили изменения Дарьи во внешности. По их словам, наращенные волосы и ресницы давно не в моде, поэтому стоит от них отказаться.
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