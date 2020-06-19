"Разлучница!": улыбающегося Владимира Зеленского заметили рядом с Верой Брежневой

В Сети обсуждают забавную ошибку турецкого издания. В газете Веру Брежневу приняли за жену президента Украины Владимира Зеленского.

Недавно в Турции вышел в тираж новый выпуск газеты Hurriyet. Внимательные читатели заметили милую фотографию Владимира Зеленского и Веры Брежневой с двумя детьми и посчитали это весьма забавным, ведь в статье, к которой прикрепили данное изображение, идет речь о том, что супруга украинского лидера Елена заразилась коронавирусом.

Очевидно, что турецкие журналисты не знали, как выглядит жена президента Украины. Остается загадкой, почему они приняли постер к фильму за достоверную информацию. Любопытно, что через некоторое время газета исправила ошибку на сайте.

Пользователь Сети, который и опубликовал снимок газеты с ошибкой, поиронизировал на эту тему.

"Разлучница! То Меладзе из семьи уведет, то вот Зеленку подвинула", – написал он.

Напомним, в 2016 году состоялась премьера фильма "Восемь лучших свиданий", в котором главные роли исполнили Владимир Зеленский и Вера Брежнева. В этой ленте актеры играли супружескую пару. По сценарию, у них было двое детей.

Владимир Зеленский женат с 2003 года. У супругов есть 15-летняя дочь Александра и семилетний сын Кирилл. О том, что жена президента Украины Елена заразилась коронавирусом, стало известно 12 июня. На днях СМИ сообщили о том, что ее состояние ухудшилось.

Вера Брежнева состоит в отношениях с продюсером и композитором Константином Меладзе с 2015 года. Певицу часто критикуют за то, что она разрушила предыдущий брак возлюбленного ради своего счастья. Меладзе же не раз говорил о том, что Веру в этом винить нельзя, потому что сам принял такое решение.