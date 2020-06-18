Запертый на домашнем аресте Ефремов может дальше пить и пользоваться телефоном

Как отметил правозащитник, есть два документа, которые регламентируют поведение подсудимого, ожидающего приговора суда в условиях домашнего ареста. Согласно бумагам, Михаил Ефремов не имеет права покидать пределов квартиры, для отслеживания локации на него надет специальный браслет.
Также актер не может пользоваться интернетом и телефоном, звонить разрешено лишь в крайнем случае – в скорую или судебному приставу. Последний в любой момент может проверить, где сейчас находится арестант.
С гостями дело обстоит чуть сложнее. Точнее по закону Михаил Ефремов не должен их принимать, но любые правила можно обойти. Например, он не может сказать, что к нему скоро зайдет друг. Но вот если посетителя назвать каким-нибудь троюродным дядькой, который дважды в день приносит поесть, у того есть полное право попасть в квартиру.
Как отметил адвокат, можно обхитрить и в вопросе пользования телефоном. Например, выйти на балкон и попросить соседа спустить мобильник. Правда, если попасться на нарушении пару раз, домашний арест быстро переквалифицируют в заключение в СИЗО.
Что же касается алкоголя, Михаил Ефремов может беспрепятственно его употреблять, если дома есть запасы. За этим обычно не сильно следят.
Популярные темы форума
Спасибо за безбедную жизнь!
Заголовки публикаций СМИ в инете
У людей денег нету а цены растут как на дрожах
Зачем парад победы?
Рыжие самые красивые
Как думаешь, какого она цвета? И сколько ей лет?
Ищу донора
Домашнее насилие?
Вот и открылась правда!
Если у вас все плохо и неразрешимые проблемы, но есть вера, что все может измениться.