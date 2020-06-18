Запертый на домашнем аресте Ефремов может дальше пить и пользоваться телефоном

Журналисты обратились за комментарием к адвокату Леониду Ольшанскому, чтобы тот разъяснил, есть ли у запертого дома Михаила Ефремова возможность обойти систему. Оказывается, при должной хитрости его жизнь будет не сильно отличаться от прежней.

Как отметил правозащитник, есть два документа, которые регламентируют поведение подсудимого, ожидающего приговора суда в условиях домашнего ареста. Согласно бумагам, Михаил Ефремов не имеет права покидать пределов квартиры, для отслеживания локации на него надет специальный браслет.

Также актер не может пользоваться интернетом и телефоном, звонить разрешено лишь в крайнем случае – в скорую или судебному приставу. Последний в любой момент может проверить, где сейчас находится арестант.

С гостями дело обстоит чуть сложнее. Точнее по закону Михаил Ефремов не должен их принимать, но любые правила можно обойти. Например, он не может сказать, что к нему скоро зайдет друг. Но вот если посетителя назвать каким-нибудь троюродным дядькой, который дважды в день приносит поесть, у того есть полное право попасть в квартиру.

Как отметил адвокат, можно обхитрить и в вопросе пользования телефоном. Например, выйти на балкон и попросить соседа спустить мобильник. Правда, если попасться на нарушении пару раз, домашний арест быстро переквалифицируют в заключение в СИЗО.

Что же касается алкоголя, Михаил Ефремов может беспрепятственно его употреблять, если дома есть запасы. За этим обычно не сильно следят.