Семья погибшего в ДТП рязанца попыталась избавиться от присланного Ефремовым венка

Михаил Ефремов, устроивший пьяную аварию в центре Москвы, передал покойному Сергею Захарову на могилу венок. Но близкие не захотели его принимать.



Продолжение: Запертый на домашнем аресте Ефремов может дальше пить и пользоваться телефоном

Знакомые семьи Сергея Захарова рассказали, что заметили венок, когда пришли на могилу на девять дней со дня смерти рязанца. Его гражданская жена попыталась избавиться от венка и вынесла за ограду. Однако вскоре цветы снова кто-то вернул.



Ранее адвокат артиста Эльман Пашаев назвал проблему в переговорах с семьей погибшего. Он отметил, что разговаривал с братом Сергея Захарова. По его словам, он разговорчивый, но пообщаться согласился только с разрешения своего адвоката.

Напомним, пьяный Михаил Ефремов устроил ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого Сергей Захаров позже скончался в больнице. Актер признал вину. Его отправили под домашний арест до 9 августа.

13 июня Михаил Ефремов записал видеообращение и попросил в нем прощения у родных погибшего по его вине Сергея Захарова. Он также предложил им материальную помощь. Семья рязанца отказалась от помощи артиста и не приняла его извинения.