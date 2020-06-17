"Не могу больше видеть": Цискаридзе призвал прекратить поливать грязью оступившегося Ефремова

Танцор осудил "пляски на костях" после смертельного ДТП по вине Михаила Ефремова. Он попросил публику не усугублять и без того тяжелое положение артиста.

Николай Цискаридзе эмоционально высказался в своем инстаграм-аккаунте. Он заступился за актера, отметив, что сам в свое время подвергся необоснованной травле.

Артист балета принес свои соболезнования семье погибшего в аварии рязанца Сергея Захарова. Он признался, что и сам потерял всех родных и знает, что они чувствуют. Тем более, что потеря близкого человека у семьи жертвы ДТП оказалась безвременной и произошедшей по чужой вине.

При этом Николай Цискаридзе призвал не устраивать травлю Михаилу Ефремову. Ведь он и так находится в плачевном положении. "Не могу больше видеть и смотреть, как доводят до самых нехороших решений оступившегося Михаила Ефремова.

Танцор констатировал, что актер и так ответит перед законом и не по одной уголовной статье. "Позвольте совершиться правосудию без вмешательств", – призвал Цискаридзе.

Напомним, Михаил Ефремов 8 июня устроил жуткую аварию в центре Москвы. В состоянии алкогольного и наркотического опьянения актер сел за руль своей иномарки и поехал по вечерней столице. В результате столкновения его внедорожника с фургоном водитель последнего скончался. Артисту грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

