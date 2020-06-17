Семья погибшего в ДТП с пьяным Ефремовым готова обсудить компенсацию

Родственники рязанца Сергея Захарова могут поменять свое прежнее решение отказаться от финансовой помощи представителей Михаила Ефремова. Брат жертвы аварии Валерий пошел на контакт с адвокатом артиста.

При встрече с юристом Эльманом Пашаевым мужчина заявил, что готов обсуждать вопрос денежной компенсации. При этом родственник погибшего отметил, что пойдет навстречу представителям Михаила Ефремова, если разрешит адвокат их семьи – Александр Добровинский.

О какой именно сумме может идти речь, не сообщается. Пашаев ссылается на судебную практику по подобным делам и подчеркивает, что Михаил Ефремов готов компенсировать даже большую, чем того обязывает закон, сумму.

В свою очередь Добровинский заявил, что на встрече с адвокатом актера брат погибшего обсуждал пока лишь возможность переговоров. Примечательно, что ранее адвокат обозначал иную позицию потерпевшей стороны. Близкие Захарова заявили, что не примут никакие деньги от Михаила Ефремова, как не приняли его публичные видеоизвинения.

Напомним, резонансное ДТП в центре Москвы с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова продолжает оставаться в центре внимания общественности. Трагедия произошла вечером 8 июня. Пьяный актер на своем внедорожнике выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль с фургоном, водитель которого скончался позже в больнице.