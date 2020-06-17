Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

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"Мишу надо уберечь": в "Современнике" вступились за устроившего пьяное ДТП Ефремова

Михаил Ефремов. Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/www.globallookpress.com
Главный администратор театра Галина Лиштванова одна из немногих открыто встала на сторону Михаила Ефремова. Женщина знает актера с трех лет.

Продолжение: Сын сделал первое официальное заявление после смертельной аварии с Ефремовым
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По словам Галины Лиштвановой, актер вырос на ее глазах. Представитель "Современника" отметила, что Михаил Ефремов – честный, порядочный и не подлый человек.

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Михаил Олегович Ефремов

Михаил Олегович Ефремов Актер

Главный администратор театра подчеркнула, что он – самый талантливый актер своего поколения, и призвала не губить такой дар. ДТП, в котором погиб рязанец Сергей Захаров, она назвала несчастным случаем.

Лиштванова уверена: Ефремов не преступник, и оскорбления в его адрес недопустимы. Она добавила, что артист никогда не выходил на сцену пьяным.

"Мишу Ефремова надо уберечь", – заявила представитель "Современника". По ее словам, на спектакли с участием звезды хотят попасть все. Лиштванова напомнила, что на "Амстердам" билеты продавались за два-три месяца.

Напомним, что 8 июня Михаил Ефремов устроил жуткую аварию в центре Москвы. В состоянии алкогольного и наркотического опьянения артист сел за руль своей иномарки и поехал по вечерней столице. В результате столкновения его внедорожника с фургоном водитель последнего скончался. Ефремову грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

Автор: 17 июня 2020, 15:39 Источник: "Собеседник.ru" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Про Амстердам пусть матери погибшего расскажет, б... ь...
Гость
Ответить
Никто не говорит, что Ефремов преступник, но он убил человека. Как гражданин России, он должен отвечать по закону за то, что он совершил. Никто не заставлял его садиться за руль в нетрезвом состоянии.
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