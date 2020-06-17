"Мишу надо уберечь": в "Современнике" вступились за устроившего пьяное ДТП Ефремова

По словам Галины Лиштвановой, актер вырос на ее глазах. Представитель "Современника" отметила, что Михаил Ефремов – честный, порядочный и не подлый человек.
Главный администратор театра подчеркнула, что он – самый талантливый актер своего поколения, и призвала не губить такой дар. ДТП, в котором погиб рязанец Сергей Захаров, она назвала несчастным случаем.
Лиштванова уверена: Ефремов не преступник, и оскорбления в его адрес недопустимы. Она добавила, что артист никогда не выходил на сцену пьяным.
"Мишу Ефремова надо уберечь", – заявила представитель "Современника". По ее словам, на спектакли с участием звезды хотят попасть все. Лиштванова напомнила, что на "Амстердам" билеты продавались за два-три месяца.
Напомним, что 8 июня Михаил Ефремов устроил жуткую аварию в центре Москвы. В состоянии алкогольного и наркотического опьянения артист сел за руль своей иномарки и поехал по вечерней столице. В результате столкновения его внедорожника с фургоном водитель последнего скончался. Ефремову грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.
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