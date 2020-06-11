Дочь встала на защиту нарушившего домашний арест Ефремова

Утром в четверг многие пользователи "Телеграма", у которых в контактах значился номер телефона актера, получили странные уведомления. Из них следовало, что артист, которому запрещен выход в интернет, зарегистрировался в соцсети.
Тут же поползли слухи, что подсудимый нарушил домашний арест и общается с кем-то с помощью запрещенного канала связи. Однако все оказалось не так просто.
Анна-Мария предположила, что в данный момент мобильный телефон ее отца находится в руках либо жены, либо менеджера. Они и совершили регистрацию в мессенджере. Как заявила девушка, у ее отца сейчас нет мобильника, а единственная соцсеть, в которой он зарегистрирован, это Whats App.
Дочь Ефремова с самого начала выразила жесткую позицию в отношении оступившегося родителя, пишет НСН. Анна Мария осудила его поступок и заявила, что разочаровалась в нем.
Также девушка негативно отреагировала на предложение редакторов "России-1" принять участие в передаче, посвященной отцу. Она в грубой форме выразила свою позицию и оскорбила Андрея Малахова.
Напомним, в понедельник Михаил Ефремов, будучи под воздействием алкоголя и наркотиков, выехал на встречную полосу в центре Москвы. Автомобиль актера влетел в грузовик, водитель которого погиб от полученных травм. Звезде грозит до 12 лет лишения свободы.
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