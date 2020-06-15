Еда из ресторана и ноутбук: Ефремова может ждать роскошная жизнь в колонии

Экс-полковник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Василий Макиенко считает, что Михаила Ефремова ждет хорошая жизнь в тюрьме. Скорее всего, это будет загородное общежитие, где все работают – копают картошку, пропалывают грядки, трудятся в полях...
Однако артист вряд ли будет выполнять такую утомительную работу. Вероятно, Михаил Олегович будет библиотекарем, который заполняет карточки.
У Ефремова даже будут деньги. Никто не запретит, если он захочет заказать еду из ресторана. Онлайн-заказы делать можно. Телефон у актера, разумеется, будет, но лишь в определенные часы. Михаилу Олеговичу могут разрешить пользоваться ноутбуком, с помощью которого он будет, например, узнавать новости и смотреть фильмы. Не исключается и наличие телевизора.
В комнате с артистом будут жить еще несколько заключенных. Если появятся возможность и желание, Ефремов может сделать косметический ремонт.
Благодаря примерному поведению, Михаил Олегович попадет в отдельную квартиру или небольшой дом, которые находятся в том же населенном пункте, где и колония. "Открываешь сайт объявлений и снимаешь квартирку или домик. Можно найти люксовый вариант. Но тогда придется ходить на работу в колонию", – рассказал Макиенко.
Популярные темы форума
Почему у Путина снизился рейтинг?
а вы будете голосовать?
Я буду голосовать ". За!". И никто мне не указ!
Ефремов ДТП
Любовь проходит, Путин никогда!
Мне 74. Хорошее здоровье и я хочу ребенка. Ему 57 лет.
Джигарханян снова в больнице.
Заголовки публикаций СМИ в инете
Ефремова посадят?
Карантин отменили!!!