Еда из ресторана и ноутбук: Ефремова может ждать роскошная жизнь в колонии

Прошла неделя после того, как Михаил Ефремов устроил смертельную аварию в центре Москвы. Погиб водитель грузового автомобиля Сергей Захаров. Актер уже признал вину. Вероятно, через два месяца ему вынесут приговор.

Экс-полковник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Василий Макиенко считает, что Михаила Ефремова ждет хорошая жизнь в тюрьме. Скорее всего, это будет загородное общежитие, где все работают – копают картошку, пропалывают грядки, трудятся в полях...

Однако артист вряд ли будет выполнять такую утомительную работу. Вероятно, Михаил Олегович будет библиотекарем, который заполняет карточки.

У Ефремова даже будут деньги. Никто не запретит, если он захочет заказать еду из ресторана. Онлайн-заказы делать можно. Телефон у актера, разумеется, будет, но лишь в определенные часы. Михаилу Олеговичу могут разрешить пользоваться ноутбуком, с помощью которого он будет, например, узнавать новости и смотреть фильмы. Не исключается и наличие телевизора.

В комнате с артистом будут жить еще несколько заключенных. Если появятся возможность и желание, Ефремов может сделать косметический ремонт.

Благодаря примерному поведению, Михаил Олегович попадет в отдельную квартиру или небольшой дом, которые находятся в том же населенном пункте, где и колония. "Открываешь сайт объявлений и снимаешь квартирку или домик. Можно найти люксовый вариант. Но тогда придется ходить на работу в колонию", – рассказал Макиенко.