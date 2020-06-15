Штурм призвала не добивать устроившего смертельное ДТП Ефремова

Наталья Штурм считает, что адвокату семьи водителя, который погиб в ДТП по вине Михаила Ефремова, не нужно усугублять и без того ужасную ситуацию. Певица вновь защитила артиста.

Несколько дней назад Михаил Ефремов опубликовал видеообращение, в котором признался, что не знает, как жить дальше. Очевидно, карьера артиста подошла к концу. Однако искупить вину он еще может, считает Наталья Штурм. Правда, для этого необходимо сбавить обороты адвокату семьи погибшего водителя Сергея Захарова.

Певица обратилась к юристу Александру Добровинскому, который представляет интересы потерпевшей стороны в суде, и попросила его не подливать масла в огонь. Наталья уверена, что семья погибшего беспрекословно следует советам адвоката – отказывается от помощи Ефремова и не принимает извинения.

По мнению Штурм, актеру нужно дать шанс искупить вину. По ее словам, семье Захарова стоит принять финансовую помощью от Ефремова: "Гонорары с передач ток-шоу быстро кончатся, а жить на что-то надо".

"Это не гуманизм. Это здравый смысл. Михаил должен этой семье. <...> Не милуйте, но и не добивайте", – написала Наталья в своем инстаграм-аккаунте.

Напомним, что 8 июня в центре Москвы случилось смертельное ДТП. Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, сел за руль своего автомобиля и помчался по вечернему городу. На Садовом кольце актер выехал на встречную полосу и врезался в небольшой грузовой автомобиль. Водитель фургона скончался спустя несколько часов.

Таганский суд Москвы решил, что Михаил Ефремов должен провести два месяца под домашним арестом, пока идет следствие. Актер признал вину. В суде рассматривать дело по существу будут, вероятно, в августе.