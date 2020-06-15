Жена друга забеременела от Михаила Ефремова

На фоне жуткого скандала, разразившегося после того, как

Родословной семьи Михаила Ефремова можно только позавидовать: прадед – создатель чувашской письменности Иван Яковлев, дедушка – советский оперный режиссер Борис Покровский, мама – актриса Алла Покровская, отец – легендарный актер и основатель театра "Современник" Олег Ефремов.

"В семье два Героя Социалистического Труда", – говорил не без иронии Михаил Ефремов. Согласно семейной легенде, однажды родители взяли маленького Мишу на вручение Государственных премий. И тогда сам Леонид Брежнев погладил будущего актера по голове.

От отца Михаилу Ефремову передалось редкое актерское дарование, а также пристрастие к алкоголю и женщинам. Сам Михаил в интервью признавался, что первый секс у него случился в 13 лет. В этом же возрасте он пил портвейн и пропадал в компаниях.

Бывшая актриса Ирэна Тевероская рассказала, что на первом курсе Школы-студии МХАТ Михаил Ефремов вел себя "непотребно", и тогда отец решил отправить его в армию, чтобы тот остепенился. Однако Михаил оказался неисправим.



"Для театралов памятна история, как Миша отбил жену у друга Антона Табакова. Ефремов очаровывал женщин, и они бежали за ним, не обращая внимания на его загулы", – сообщила Тевероская.

Когда-то Михаил Ефремов и Антон Табаков, старший сын легендарного артиста Олега Табакова, были в одной компании. В то время Антон состоял в браке с актрисой Асей Воробьевой. Однажды он привел ее к Ефремову с просьбой пристроить ту в "Современник".

В результате Михаил Ефремов увел жену у Антона Табакова. Более того, вскоре стало известно, что Ася Воробьева беременна от любовника. При этом женщина еще не успела развестись с Антоном Табаковым. Поэтому так и получилось, что сын Никита вначале получил фамилию "Табаков". Сейчас он Никита Ефремов, тоже стал актером.

Напомним, 8 июня на Смоленской площади в Москве случилась страшная авария с участием Михаила Ефремова. Автомобиль, в котором находился артист, на полной скорости столкнулся с фургоном. Водитель второго транспорта получил серьезные травмы и скончался в больнице. В отношении актера возбудили уголовное дело. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.