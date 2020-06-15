Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

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"Иуды!": Шукшина плюнула в бессовестных родственников убитого Ефремовым водителя

Михаил Ефремов. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телевизионные ток-шоу всегда держат руку на пульсе. Не успеет случиться беда, они тут же снимают специальные выпуски, пытаясь любыми правдами и неправдами завлечь родных и близких жертвы. Не исключение и смертельная авария, которая произошла 8 июня по вине актера Михаила Ефремова.

Продолжение: Еда из ресторана и ноутбук: Ефремова может ждать роскошная жизнь в колонии
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Еще не остыло тело Сергея Захарова, как его родственники поделились горем в телеэфире. В "Пусть говорят" на Первом канале слезы лила любовница покойного, а в "Прямом эфире" у конкурентов на "России" появился родной брат невинно убиенного Виталий, его жена и двоюродный брат Андрей.

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Михаил Олегович Ефремов

Михаил Олегович Ефремов Актер

Все это возмутило принципиальную Марию Шукшину. "Беда происходит в стране! Беда со всем нашим обществом! – отметила она. – Когда не принимается искреннее раскаяние, когда семья погибшего, не успело остыть тело, уже заключает контракт с Малаховым-Борисовым, и сидя на диванах, страдает за 30 сребреников. Нет, не в искренность страданий я не верю. Я не понимаю, как можно продавать свои страдания?"

"Так же, как я не понимаю своих родственников (на экране идет бесконечная сага с участием Лидии Федосеевой-Шукшиной, ее дочери Ольги и мужа Бари Алибасова. – Прим. ред.), которые давным-давно превратили страдания в бизнес, несмотря на мое категорическое неприятие этого, – продолжила Мария. – Зато я прекрасно понимаю и поддерживаю свою подругу Свету Бодрову, которая стабильно раз в год отказывается на протяжении уже 20 лет от съемок в фильме о своем муже Сереже Бодрове".

"И я, конечно же, никогда не пойму и не приму тех, кто как вороны кружат, выискивая очередную жертву, не брезгуя ничем – ни плясками на костях, ни падением человека (желательно известного!), не гнушаясь зарабатывать на чужом горе и затягивать в бездну вместе с собой бедных, несчастных людей, которые на глазах у всей страны продают свои совесть и достоинство, – вздохнула Мария. – В эту же бездну тянут они и всех зрителей, бурно осуждающих, негодующих и тем самым берущих грех на душу. Трагедия, коснувшаяся семьи Михаила Ефремова и Сергея Захарова, вскрыла нарыв всего общества. По умолчанию национальной идеей становится лозунг "Хлеба и зрелищ!"

Актриса уверена, что севший за руль в состоянии алкогольного и наркотического опьянения Ефремов понесет наказание и будет сидеть в тюрьме. "Он тяжко согрешил, – подчеркнула Шукшина. – Но не меньше согрешают и те, кто, называя себя верующими, каждый Божий день стравливают людей в телестудиях, упиваясь чужой кровью и провозглашая себя миротворцами. И те, кто попускает вещать на всю страну неслыханную безнравственность, пошлость и бездуховность на всех федеральных каналах, развращая за наши деньги наших детей".

"Переживать горе лучше в церкви, в кругу родных и близких, а не на глазах у всей страны, – добавила воцерковленная Шукшина. – Не по-людски это как-то. Поверьте, Господь уже наказал Михаила, оставив его в живых с таким грузом".

Автор: 15 июня 2020, 09:55 Источник: facebook ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Скандалисту Ефремову – 55

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Очень правильно сказала Маша. Добавить нечего...
1

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