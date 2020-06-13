"Тяжело найти корректные слова": Дочь Ефремова сделала важное заявление

Дочь Михаила Ефремова призналась, что в сложившейся ситуации "тяжело найти корректные слова", потому что человека уже не вернешь к жизни. Анна Мария надеется – время поможет близким Сергея пережить эту трагедию, справиться с утратой.
Девушка пыталась лично связаться с родственниками Захарова, чтобы предложить какую-нибудь помощь. Анна Мария хотела найти контакты у работодателя погибшего мужчины, однако попытки не увенчались успехом. Поэтому дочь Михаила Олеговича решила обратиться публично.
Несмотря на то, что наследница актера – не религиозный человек, она недавно ходила в храм и поставила свечку, потому что Сергей был православным.
"Я не прошу прощения для своего отца. Это ваше личное дело. Но я выражаю вам сопереживание и сочувствие. Вы не одни", – сказала Анна Мария.
Напомним, что Михаил Ефремов 12 июня впервые обратился общественности и семье погибшего после смертельного ДТП. Актер признался, что теперь не понимает, как дальше жить. "Нет больше Ефремова", – заявил он.
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