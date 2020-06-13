"Ты убийца": скандальный блогер после тюрьмы призвал Ефремова добровольно сесть за решетку

Авто-блогер уверен, что Михаил Ефремов совершил умышленное преступление. Эрик Давидыч посоветовал актеру признать свою вину и "мирно сесть за решетку".

На этой неделе Михаил Ефремов попал в серьезное ДТП в центре столицы. 56-летний актер выехал на встречную полосу в нетрезвом состоянии и врезался в фургон курьера Сергея Захарова. Как выяснилось позже, мужчина скончался от полученных травм в НИИ им.Склифосовского. К всеобщему удивлению, заслуженный артист России ничуть не пострадал и лишь отделался легким испугом. Несмотря на это, актер должен будет понести ответственность за совершенное преступление: Ефремову грозит наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет.

Многие звезды российского шоу-бизнеса и коллеги Михаила по цеху не остались в стороне и высказали свое мнение о случившемся. Страшный инцидент, связанные с Ефремовым, прокомментировал известный авто-блогер Эрик Давидыч. В беседе с журналистами он признался, что его удивляют люди, позволяющие себе защищать актера. Больше всего Эрика возмущает тот факт, что Михаила Олеговича посадили под домашний арест, а не отправили в СИЗО.

"Вы забываете, что мы живем в России. Здесь и за пакет сока люди сидят в тюрьме. А Ефремов за умышленное убийство в центре Москвы кормильца, отца, мужа, простого человека и гражданина, вот за это убийство он сидит дома", – высказал свое мнение Давидыч.

По словам блогера, Михаил Ефремов сам принял неверное решение. Эрик уверен, что актер должен был добровольно отказаться от пребывания дома и отправиться в тюрьму. И правда, ведь поступок артиста можно считать противоречивым, так как актер еще на месте аварии признал свою вину.

Эрик Давидыч добавил, что несмотря на всю шумиху, образовавшуюся вокруг личности актера, все знакомы с его репутацией. Раньше он был веселым пьяницей, теперь стал настоящим убийцей. Авто-блогер признается, что в этой ситуации его расстраивает поведение двух сторон: самого Михаила Ефремова и правоохранительных органов. Давидыч отметил, что сейчас актер начал устраивать публичные выступления, которые уже никак не смогут вернуть жизнь водителя фургона, в то время, как органы не спешат давать артисту реальный срок.