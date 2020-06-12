Гармаш повторил поступок Ефремова за несколько дней до смертельного ДТП

После того, как пьяный Михаил Ефремов устроил жуткую аварию в центре Москвы, стали появляться подробности "дорожной" жизни актера. Например, за год у артиста накопилось порядка 50 штрафов за нарушение правил дорожного движения.
Как говорится – с кем поведешься, от того и наберешься. Друг Михаила Олеговича Сергей Гармаш также является злостным нарушителем на дороге. Актер получал как минимум 39 штрафов.
Любопытно, что одно из нарушений было зафиксировано за несколько дней до того, как произошла авария с участием Ефремова. Сергей Леонидович пересек сплошную линию, которая разделяет встречные потоки движения автомобилей. Это же нарушение совершил Михаил Олегович 8 июня, что привело к гибели человека.
Иван Стебунов совершил немного меньше нарушений – 34. В основном, актер превышал скорость. Он вовремя оплачивал штрафы.
Напомним, 9 июня Таганский суд Москвы решил, что Михаил Ефремов, по вине которого умер водитель встречного автомобиля, должен провести два месяца под домашним арестом, пока идет следствие. Актер признал свою вину.
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