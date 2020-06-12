Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

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Гармаш повторил поступок Ефремова за несколько дней до смертельного ДТП

Гармаш повторил поступок Ефремова за несколько дней до смертельного ДТП

Сергей Гармаш: Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Известно, что одними из первых на место чудовищного ДТП, которое произошло по вине Михаила Ефремова, приехали друзья актера – Сергей Гармаш и Иван Стебунов. Оказалось, троих связывает весьма интересный факт – большое количество нарушений правил дорожного движения.

Продолжение: Полиция снова нагрянула домой к арестованному Ефремову

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После того, как пьяный Михаил Ефремов устроил жуткую аварию в центре Москвы, стали появляться подробности "дорожной" жизни актера. Например, за год у артиста накопилось порядка 50 штрафов за нарушение правил дорожного движения.

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Сюжеты Ефремов устроил смертельное ДТП

Михаил Олегович Ефремов

Михаил Олегович Ефремов Актер

Как говорится – с кем поведешься, от того и наберешься. Друг Михаила Олеговича Сергей Гармаш также является злостным нарушителем на дороге. Актер получал как минимум 39 штрафов.

Любопытно, что одно из нарушений было зафиксировано за несколько дней до того, как произошла авария с участием Ефремова. Сергей Леонидович пересек сплошную линию, которая разделяет встречные потоки движения автомобилей. Это же нарушение совершил Михаил Олегович 8 июня, что привело к гибели человека.

Иван Стебунов совершил немного меньше нарушений – 34. В основном, актер превышал скорость. Он вовремя оплачивал штрафы.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Напомним, 9 июня Таганский суд Москвы решил, что Михаил Ефремов, по вине которого умер водитель встречного автомобиля, должен провести два месяца под домашним арестом, пока идет следствие. Актер признал свою вину.

Автор: 12 июня 2020, 16:25 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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Скандалисту Ефремову – 55

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