Звездный адвокат Добровинский рассказал о способе "отмазать" Ефремова от тюрьмы

Многие адвокаты отказались защищать артиста перед судом после жуткой аварии со смертельным исходом, которую он учинил в центре Москвы. Против звезды – все факты, однако выяснилось, что поведение юристов может быть связано отнюдь не с безнадежностью ситуации.

прочитано 357 раз