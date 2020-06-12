Звездный адвокат Добровинский рассказал о способе "отмазать" Ефремова от тюрьмы

Звездный адвокат Александр Добровинский, к примеру, считает, что без труда смог бы сделать так, чтобы Михаил Ефремов не оказался за решеткой. Он также рассказал, что неизвестные звонили ему с просьбой помочь артисту, но он отказался с ними общаться.
Добровинский признался, что хорошо знаком с ситуацией, в которую попал Ефремов. Более того, юрист уверен, что мог бы вывести знаменитого актера сухим из воды
Александр Добровинский отметил, что позиции Михаила Ефремова пришлось бы отстаивать с большим трудом. Однако юрист дал понять, что не стал этого делать исходя из своего мировоззрения и жизненных принципов, добавив, что в этом контексте профессия адвоката является "самой свободной в мире".
Вместо этого Добровинский решил принять сторону погибшего водителя Сергея Захарова. При этом его услуги для родных и близких мужчины будут бесплатными.
Напомним, что вечером 8 июня Михаил Ефремов, находясь за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся с курьерским фургоном "Лада". В результате водитель отечественной легковушки – 57-летний Сергей Захаров – получил тяжелые травмы и позже скончался в больнице. Ефремова заключили под домашний арест, продолжается расследование уголовного дела.
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