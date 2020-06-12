Миронова влезла в скандал вокруг устроившего ДТП Ефремова

Знаменитость призналась, что до сих пор не может прийти в себя, Михаил Ефремов был ее коллегой, соседом и хорошо знакомым человеком. Мария Миронова не собирается обсуждать его поступок, в обстоятельствах произошедшего будет разбираться суд.
По ее мнению, трагедии могло бы не произойти, если бы закон был более строгим. В качестве примера актриса привела Соединенные Штаты. Там есть обязательный минимум тюремного заключения для тех, кто сел пьяным за руль и убил человека. Преступники должны отсидеть хотя бы десять лет.
Правонарушитель пожизненно отстраняется от управления транспортным средством. Также он обязан пройти экспертизы на вменяемость и специальный курс у психотерапевта. Если бы в России за преступлением следовали такие же серьезные последствия, то Михаил Ефремов вряд ли бы сел за руль пьяным в тот роковой вечер, заключила Мария Миронова.
Напомним, в минувший понедельник известный актер спровоцировал аварию на Смоленской площади. Внедорожник Михаила Ефремова вылетел на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с фургоном. Водитель второго транспорта получил серьезные травмы и умер в больнице.
Позднее СМИ сообщили, что в крови актера нашли следы алкоголя и наркотиков. Против артиста возбудили уголовное дело. Михаилу Ефремову может грозить до 12 лет тюрьмы. Сейчас знаменитость находится под домашним арестом до 9 августа.
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