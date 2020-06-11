"Это стало открытием": в любимом баре Ефремова не знали о наличии у актера автомобиля

Смертельное ДТП, которое устроил Михаил Ефремов вечером 8 июня в Москве, потрясло всю страну. Как выяснилось, актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, поэтому не мог контролировать свои действия. Так или иначе, заслуженному артисту придется ответить за свой поступок перед законом.
Уже прошли проверки и обыски в баре, который посетил незадолго до происшествия Ефремов. Актер очень любил это заведение, и поэтому часто появлялся там. Посетители бара рассказали, что Михаил Олегович постоянно был пьяным, навеселе. Когда актер сильно напивался, его до дома провожали охранники.
Любопытно, что никто не догадывался о существовании автомобиля у Ефремова. Завсегдатаи заведения просто не могли представить, что человек, который так много пьет, сам садится за руль. Посетители думали – у Михаила Олеговича есть личный водитель, или же актер вызывает в таких случаях такси.
"Для меня вообще стало открытием, что у него есть какой-то автомобиль, которым он управляет", – удивился собеседник радио "Комсомольская правда".
Напомним, Михаил Ефремов, согласно решению Таганского суда, должен провести два месяца под домашним арестом, пока идет следствие. Актер уже признал свою вину.
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