Ефремова увезли на допрос из-за сбыта наркотиков

Днем 11 июня актера Михаила Ефремова увезли в Главное управление МВД. По данным телеграм-канала 112, звезду будут допрашивать в рамках уголовного дела по факту сбыта наркотиков.
Напомним, что 8 июня Михаил Ефремов спровоцировал аварию на Смоленской площади в Москве. Внедорожник, в котором находился артист, вылетел на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель второй машины погиб. Звезду поместили под домашний арест до 9 августа.
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