"Мы чувствовали друг друга": Николаев рассказал об интимной связи с известной певицей

Игорь Николаев разоткровенничался с поклонниками. Композитор поведал об интимной связи с популярной исполнительницей.

Музыкант с теплом вспоминает работу с Аллой Пугачевой. Он любил аккомпанировать звезде на сцене. Каждый концерт был для Игоря Николаева особенным, непохожим на предыдущие. "Мы чувствовали друг друга... Скучаю по этим временам", – поделился артист.

В соцсети "Инстаграм" композитор опубликовал отрывок своего творческого вечера "Миллион красивых женщин" в 2003 году. Тогда на сцене Кремлевского дворца Пугачева исполняла песню "Мимоходом", а Николаев играл на фортепиано.

Архивный ролик оценили пользователи Сети. Они поблагодарили композитора за такие редкие кадры. "Потрясающая песня. Спасибо, маэстро!", "Алла Пугачева неповторимая. И столько людей надеются, что Вы еще много раз будете аккомпанировать ей, а она – петь", – выразили мнение комментаторы.

Отметим, что Игорь Николаев не первый раз публикует старые записи с Примадонной. В честь дня рождения Аллы Пугачевой композитор разместил в личном микроблоге совместные снимки, сделанные в разные годы. Поклонники заявили, что артистка только хорошеет.