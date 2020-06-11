Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

Топ новостей

"Я устала": Вера Брежнева рассказала об уходе
Родители тайно залили могилу Началовой бетоном
"Болтается, как г*** в проруби": Водонаева раскрыла настоящую причину развода Гагариной
"Нужно расстаться цивилизованно": Яна Рудковская сообщила о разводе
"Долгое время не хотел говорить об этом": в семью избранника Бузовой пришла беда
Даша Жукова дала откровенное интервью
партнеры
Четверг
11 июня
Лента новостей
06:44
Дочь старше жены: как выглядит 41-летняя наследница Николаева
04:27
"Он гений! Ему можно все!": бывшая жена оправдала устроившего смертельное ДТП Ефремова
02:14
"Такое удовольствие": 58-летняя супруга Виторгана блеснула фигурой в купальнике
00:58
Коронавирус: последние новости на сегодня, 11 июня 2020 года
00:09
"Слова просто не нужны": Нюша показала круглый живот
22:01
Снимавшая на камеру свои схватки Рапунцель родила вторую дочь
21:59
Объявлено место похорон погибшего в устроенном Ефремовым ДТП мужчины
21:52
Порошенко могут арестовать из-за "явно преступного приказа"
21:50
В московском "Ашане" произошла стрельба
21:42
После устроенной Ефремовым аварии было возбуждено уголовное дело о сбыте наркотиков
21:24
В Москве у фельдшера скорой помощи украли больше миллиона рублей
21:10
СМИ: в Новой Москве обрушился мост
20:39
В Челябинске заживо сожгли бомжа
20:27
Звезда "Дома-2" решила устроить прямую трансляцию собственных родов
20:26
"Лоб в лоб": пьяный вусмерть Панин за рулем внедорожника устроил аварию
20:06
Под Тверью вандалы осквернили десятки захоронений
19:52
Коронавирус: приколы про COVID-19
19:50
Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
19:41
Первый канал втянули в грязный скандал с делом о смертельном ДТП Ефремова
19:38
Бывший зек предрек участь Ефремова: В тюрьме никто лечить не станет
19:14
"На принудительное лечение!": нарколог прокомментировал смертельное ДТП Ефремова
18:56
Летний гардероб: топ-10 базовых вещей
18:43
Защита Ефремова отказалась общаться с журналистами
18:39
Ефремов получил полсотни штрафов за нарушение ПДД
18:36
Появились данные о попытке самоубийства Михаила Ефремова
18:31
"Мишка был не один": Панкратов-Черный нашел виновных в ДТП с Ефремовым
18:26
Накачали артиста пойлом и препаратами: в любимом баре алкаша Ефремова проходят обыски
18:04
На 100% победить невозможно: Собянин сделал важное заявление о коронавирусе
17:57
Netflix готова возобновить съемки второго сезона сериала "Ведьмак"
17:22
Сможет ли устроивший смертельное ДТП Ефремов избежать тюрьмы
17:19
Анна Кошмал раскрыла новые данные о седьмом сезоне "Сватов": Всего 12 серий
17:08
Пьяный Ефремов закатил скандал в пабе за час до роковой поездки
16:59
Жених сбежал от Гузеевой из-за симпатий к Панину: Помоечник!
16:52
Поклонники сериала "Великолепный век" обсуждают редкое фото 76-летней Небахат Чехре: Любимая Валиде-Султан
16:42
Панин закрыл грудью Ефремова: Мишу нельзя сажать в тюрьму
16:21
Асмус разнесли за отборную матерщину
16:18
Гороскоп на сегодня, 11 июня 2020 года
16:05
"Не могу я врать": Панин объяснил свой побег с похорон Кокшенова
16:04
Звезда "Кухни" Ксенофонтова осудила Соловьева: С наслаждением и рвением взялись за уничтожение Ефремова
16:01
Трое пострадавших: на северо-западе Москвы произошла массовая авария
16:01
Стала известна еще одна причина скандального развода Юлиана и Анастасии
16:00
Володин: Поправки к Конституции укрепят механизм парламентского контроля
15:54
Житель Подмосковья заказал убийство сожителя своей бывшей жены
15:39
Как выглядит певица МакSим после жуткой аварии
15:35
Разин – о покушении на Шатунова: Погиб от рук убийцы
15:33
"Сами не без греха": Бородина встала на защиту Ефремова
15:17
"Лучший злодей Голливуда" впервые стал отцом
15:13
Преступника Ефремова отправляют на принудительное лечение от наркомании
15:12
Глава Минпромторга: Дефицита и резкого роста цен удалось избежать
15:10
Актрис Климову и Вуличенко выставили из караоке: Идите туда, где недорого
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
"В тяжелом состоянии и без сознания": к Михаилу Ефремову приехала скорая помощь
"Шлю лучи поддержки": Собчак встала на защиту севшего пьяным за руль Ефремова
Суд вынес решение по делу Ефремова после вызова скорой помощи в зал
"Много непонятных вещей": Яковлева озвучила сенсационные детали аварии с Ефремовым
"Сами не без греха": Бородина встала на защиту Ефремова
Шоу-бизнес
Дочь старше жены: как выглядит 41-летняя наследница Николаева

Дочь старше жены: как выглядит 41-летняя наследница Николаева

Игорь Николаев. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Нынешней жене Игоря Николаева – 37 лет, а его дочери от первого брака уже 41. Наследница появилась на свет, когда музыканту было всего 18 лет.
прочитано 461 раз

В последнее время Игорь Николаев часто показывает свою четырехлетнюю дочь, которую ему подарила возлюбленная Юлия Проскурякова. Некоторые поклонники уже успели позабыть, что у музыканта есть еще одна наследница, которая родилась в 1978 году. Кстати, ее тоже зовут Юлия.

ПО ТЕМЕ

Игорь Николаев без длинных волос и усов вызвал шок

"Отважная ныряльщица": дочь Николаева взорвала Сеть (видео)

 Игорь Юрьевич Николаев

Игорь Юрьевич Николаев певец, поэт, композитор, музыкальный продюсер

Однако недавно Николаев все же напомнил подписчикам о ее существовании. Композитор опубликовал снимок, на котором запечатлена старшая дочь на природе в компании нескольких кошек и собаки. Игорь Юрьевич пояснил, что это фото выложила в Сеть сама наследница, а уже он, в свою очередь, поделился им со своими поклонниками.

Известно, что Юлия живет в Майами. У музыканта очень теплые отношения с дочерью. Он часто летал в США, когда были открыты границы между странами. В настоящий момент из-за пандемии коронавируса приходится довольствоваться онлайн-встречами.

Пользователи Сети отметили, что Юлия выглядит весьма молодо. Некоторые заметили, что дочь очень похожа на своего знаменитого отца. "Какая она у вас красавица", " Какая чудесная компания и милая девушка", "Копия папа", – написали подписчики.

Напомним, в 1978 году Игорь Николаев женился на своей однокласснице Елене Кудряшевой. Брак просуществовал 13 лет. После этого музыкант узаконил свои отношения с Наташей Королевой.

Автор: 11 июня 2020, 06:44 Источник: Instagram
ФОТОРЕПОРТАЖ

Постарела и сморщилась: Проскурякова стала похожа на 58-летнего Николаева

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Порошенко могут арестовать из-за "явно преступного приказа"
Лукашенко предупредил о Майдане в Минске: Сформируют группы боевиков
Политолог объяснил грубое поведение Лукашенко: Обезумел от страха
Три причины, почему Лукашенко отказался признать российский Крым

Шоу-бизнес

Снимавшая на камеру свои схватки Рапунцель родила вторую дочь
"Лоб в лоб": пьяный вусмерть Панин за рулем внедорожника устроил аварию
Первый канал втянули в грязный скандал с делом о смертельном ДТП Ефремова
Бывший зек предрек участь Ефремова: В тюрьме никто лечить не станет

Проишествия

Появились шокирующие подробности убийства студентки историком Соколовым: Глумился над телом!
Михаила Ефремова предложили судить за умышленное убийство
Трое пострадавших: на юго-западе Москвы мужчина открыл стрельбу
Квартира и машина набиты наркотиками: в Москве задержали звезду КВН

Lifestyle

Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
Китайцы спасли провальный фильм Warcraft
Шоу-бизнес

Заявлено о лишении убившего человека Ефремова звания заслуженного артиста России

На карьере актера поставлен крест
Общество

"Дни.ру" дарят подарки: сертификаты на четыре билета в кино

Бесплатный билет в честь открытия кинотеатров

Шоу-бизнес

Родные делят шикарное наследство погибшего от коронавируса Трушкина

Что оставил сатирик
Шоу-бизнес

"За тебя калым отдам": Ирина Шейк оголила грудь и получила странное предложение руки и сердца

Модель опубликовала откровенное фото

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 11 июня 2020 года
Гороскоп на сегодня, 10 июня 2020 года
Гороскоп на сегодня, 9 июня 2020 года
Совет на выходные 6-7 июня 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Знаменитый тренер ушла в депрессию после смерти внучки
Загитова лишилась крупной суммы из-за смертельной пандемии
Светлана Журова потеряла ребенка
Журова о романе с принцем Монако: Была симпатия

Регионы

Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста
Поиски пропавшей девочки в Крыму закончились трагической находкой
В России обнаружена гигантская пирамида
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+