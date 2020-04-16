"Алла меняется, а усы у Игоря неизменны": Николаев показал редкий снимок Пугачевой

15 апреля свой день рождения отметила Алла Пугачева. Близкие друзья из шоу-бизнеса не смогли отметить это событие вместе с артисткой из-за карантина, однако многие опубликовали в социальных сетях фотографии Примадонны и поздравили ее с 71-летием. Так поступил Игорь Николаев. Музыкант на протяжении многих лет дружит с Аллой Борисовной. Однако он не ограничился одной публикацией, выложив в свой инстаграм-аккаунт еще несколько снимков со знаменитостью, которые были сделаны в разные годы.
На некоторых кадрах Пугачева запечатлена еще молодой. Самым старым оказался черно-белый снимок, где на артистке надета шуба и шляпа. На еще одном архивном кадре видно, что Алла Борисовна с кудрявыми волосами позирует в футболке и темных очках. За ней располагается Николаев. Также есть фотография, которая была сделана на одном из ранних выступлений Примадонны.
Подписчики не могли не отметить, что на всех снимках Алла Пугачева разная, с годами артистка только хорошеет. "Видно, как Алла менялась! Сейчас, как в молодости", "Обожаю вашу совместную песню "Осенний поцелуй". "Алла выглядит всегда потрясающе", "Алла меняется, а усы у Игоря неизменны", – написали фолловеры.
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