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Бузова стала похожа на Малышеву

Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
В новом выпуске шоу "Бородина против Бузовой" Ольга Бузова появилась в закрытом зеленом платье и сапогах. Образ звезды скандально известного реалити-шоу "Дом-2" многие почему-то не оценили.
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Несмотря на пандемию коронавируса и на режим карантина, который ввели многие страны мира, в том числе и Россия, знаменитости изворачиваются как могут, чтобы не потерять доходы и популярность. Мучаются и телевизионщики. Чтобы зрители про них не забыли, работники ТВ продолжают снимать передачи, только без зрителей.

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 Елена Васильевна Малышева (Шабунина)

Елена Васильевна Малышева (Шабунина) врач, телеведущая

Не стало исключением и шоу на ТНТ "Бородина против Бузовой". В Сети появились кадры нового выпуска. На них ведущая программы, звезда телешоу "Дом-2" Ольга Бузова предстала перед зрителями в закрытом зеленом платье миди и в сапогах.

Судя по комментариям в Сети, многим не понравился выбор наряда поющей ведущей. Кто-то и вовсе счел, что в этом платье Ольга Бузова стала похожа на Елену Малышеву. "У нее из крайности в крайность: то в трусах, то в монашеском одеянии", – высказал мнение один интернет-пользователь.

Многие не поняли, почему под такое платье Ольга Бузова надела высокие сапоги. "Ладно платье, но сапоги, сапоги то зачем!!!??? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Колхоз, полное отсутствие вкуса", "Сапоги вообще ужас!!!", "Реально как доярка, нам такую моду не понять", – поделились мнением комментаторы.

Кадр телеканала ТНТ

Впрочем, нашлись и те, кто поддержал вкус Ольги Бузовой. Дескать, с ее ростом и фигурой любая одежда будет смотреться прекрасно. Однако поклонников поющей ведущей "Дома-2" немедленно затерроризировали хейтеры, отстаивая свое мнение.

Отметим, что Ольга Бузова, по всей видимости, не обращает внимание на критику своего туалета. Гламурная брюнетка частенько позволяет себе такую одежду, которая, по мнению модных экспертов, давно не пользуется популярностью или была в тренде еще в прошлом сезоне.

Автор: 6 мая 2020, 14:05
ФОТОРЕПОРТАЖ

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комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Оля, вам не идет эта длина. Надо мини или макси. Средняя длина юбки делает вас бабой старше своих лет. Без обид пожалуйста.
Гость
Ответить
Лучший образ бузовой,это кирзовые сапоги,фуфайка,кепка гопника и вантуш в руках.Прям мисс мира будет.
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