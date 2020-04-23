Эксклюзив Пропуск во время карантина Заворотнюк Новости "Дом-2" Коронавирус

Топ новостей

Угроза инсульта: Бабкину предупредили об утрате функций движения
Раскрыто местонахождение объявленной мертвой Началовой
Онкобольная Заворотнюк показала фото с Чернышевым
Прилучный распустил руки в отношениях с 75-летней артисткой Рязановой
Российские знаменитости публично накинулись на Аллу Пугачеву
партнеры
Четверг
23 апреля
Лента новостей
20:39
Пошел в атаку: муж накатал на Лолиту заявление в полицию
20:36
Полезные привычки успешной женщины
20:26
Уролог рассказал о влиянии коронавируса на потенцию
20:03
В ВОЗ признали высокую эффективность борьбы с коронавирусом в России
19:55
Коронавирус: приколы про COVID-19
19:53
"Не стесняюсь": Бузова раскрыла интимные подробности отношений с любовником
19:31
Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
19:17
Жуткие суммы: сколько Пугачева тратит на шмотки и цацки
19:15
Гороскоп на неделю с 27 апреля по 3 мая 2020 года
19:09
Друг коронавируса: мощный торнадо начал "сметать" США
19:08
Подозревающую всемирный заговор Боню разнесли за невежество: Конспирологические бредни
18:54
Гороскоп на сегодня, 24 апреля 2020 года
18:40
В Подмосковье за месяц создали новый инфекционный центр
18:36
Стало известно о главной ошибке России на Украине
18:30
Потратившая 3 миллиона рублей на пластику копия Бузовой оказалась мужчиной
18:07
Покусавшая инспектора российская автоледи предстанет перед судом
18:06
"Больше, чем у Семенович": Пегова прильнула грудью к похорошевшему Агутину
17:48
Ужас: муж Королевой вывалил жутко обросшие из-за карантина интимные места (фото)
17:47
Володин обсудил с Новаком снижение цен на электроэнергию для религиозных организаций
17:47
В одном из регионов России смягчили режим самоизоляции
17:39
"Что ты сделала, чтобы он тебя не бил?": Тодоренко приложила звездных "разведенок"
17:36
Сраженный четырьмя инсультами сын отвернулся от Светланы Светличной
17:25
"Человеку непросто": Бабкина перед комой помянула сраженного инсультом Моисеева
17:08
В России создадут памятник борцам с коронавирусом
17:05
Собчак расспросила актрису фильмов для взрослых об интиме с известным режиссером
17:02
Коронавирус – статистика онлайн: сколько заболевших в Москве, России и мире
16:37
Новый удар: Успенская со скандалом выгнала предавшего ее родного человека
16:35
Семенович сделала заявление о воссоединении "Блестящих": В память о Жанне Фриске
16:34
Маленькая дочь Бородиной расплакалась из-за отношений между родителями
16:19
"Стремительно погружаясь в безумие": Аксенова на карантине спуталась с Богомоловым
15:53
Страдающая от чудовищной болезни Семенович готова снова лечь под нож хирурга
15:37
Ласки слепой и глухой собаки с хозяином растрогали Сеть (видео)
15:35
52-летняя Яна Поплавская показала кадры со свадьбы
15:33
Новый виток скандала вокруг сериала "Зулейха открывает глаза"
15:29
Российскую учительницу будут судить за секс с учеником
15:00
"500 тысяч": озвучен прогноз по числу заболевших коронавирусом в России
15:00
Карантин свел Викторию Боню с бывшим возлюбленным
14:48
Заразившийся коронавирусом московский поп оказался тайным сыном известного актера
14:30
В Кремле ответили на вопрос о дате окончания режима самоизоляции
14:28
Копия мамы: сын Кейт Миддлтон умилил народ
14:23
Дело к свадьбе? Семенович мечтает о детях от молодого любовника
14:18
"Ты напился с ребенком!": бывшая жена с кулаками набросилась на Башарова
14:04
Тромбы в сосудах: появились данные о новых осложнениях от коронавируса
14:00
"Маразматик и глупец": неожиданный поступок Зеленского вызвал шок
13:53
Число заболевших коронавирусом сотрудников "Роскосмоса" выросло
13:42
"Притворяется и врет": Фатеева обвинила Федосееву-Шукшину во лжи
13:24
Известный актер организовал подпольный бизнес ради выживания
13:20
"Плюнули мне в лицо": запертая на карантин известная певица лишилась всего
13:20
Вскрылись подробности личной жизни внучки Высоцкого
13:15
Под Москвой вандал с трубой громил банкоматы
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
"Вам не стыдно?": подруга Пугачевой плюнула в осточертевшую Цымбалюк-Романовскую
Облысела, располнела, опухла: рак мозга изуродовал красавицу Заворотнюк
Блогер потратила на операцию 3 миллиона рублей ради сходства с Бузовой
Потратившая 3 миллиона рублей на пластику копия Бузовой оказалась мужчиной
"Не стесняюсь": Бузова раскрыла интимные подробности отношений с любовником
Шоу-бизнес

"Не стесняюсь": Бузова раскрыла интимные подробности отношений с любовником

Ольга Бузова. Фото: пресс-служба Ольги Бузовой
Ольга Бузова стала гостьей прямого эфира с Марьяной Ро. Звезда рассказала о жизни с блогером Давидом Манукяном.
прочитано 338 раз

Поющая ведущая поведала, как трогательно называет избранника, оставшись с ним наедине. Более того, она настолько влюблена в Манукяна, что готова родить ему детей.

ПО ТЕМЕ

"Да я реально жирная!": Бузова решила взяться за себя всерьез

Ребенок не получается: Бузова открыла Кудрявцевой свой секрет

 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Ольга Бузова рассказала, что зовет Давида Манукяна "родной". Знаменитость уверена, что ей очень с ним повезло. Ведь она так долго ждала любви и не раз сталкивалась с мужским предательством, что в какой-то момент едва не потеряла веру в это прекрасное чувство.

Давид Манукян же смог доказать теледиве, что любовь существует. Ольга Бузова отметила, что ее личная жизнь – как на ладони у всей страны. Она напомнила, что ее первые серьезные отношения развивались на шоу "Дом-2". "Я этого не стесняюсь, мне скрывать нечего", – заявила певица.

Примечательно, что блогер на момент знакомства с ведущей уже был достаточно известен, но зарабатывал намного меньше нее. Манукяну пришлось выкручиваться, чтобы радовать любимую дорогими подарками. Такая самоотверженность бойфренда в итоге и покорила Ольгу Бузову.

Как писали "Дни.ру", сейчас телезвезда с избранником живут вместе. За время самоизоляции они ни разу крупно не поссорились. Ольга Бузова не отрицает, что готова к свадьбе.

Автор: 23 апреля 2020, 19:53
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бузова в вульгарном виде пришла на шоу Первого канала

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Олечка не стесняйся своих чувств. А то заладила :" вы мне завидуете " зачем и кому и в чем?
Просто дыши , просто люби, детей временно не надо . Потом все будет .
Гость
Ответить
Гость
Сейчас будет новость Купили Бузовой очередную награду о"Звуковая дорожка" В 19:00 онлайн трансляция премии ZD AWAPDS руководитель-ведущий Гаспарян ,друг арт директора Бузовой, Арчет ,КОНЕЧНО грех не дать награду бездарной Бузовой В прошлом году дали награду "Популярная певица" Сегодня ещё накопают,что дать А что жалко, хорошему другу сделать приятно? А так надо же, как то поставить на показ, бездаря,а то уже давно никому не нужна
Хорошо,что не будет торжества ,по поводу этого мероприятия ,как в прошлом году,где Бузова при вручение награды шокировала скандальным заявлением со сцены"Хочется,чтобы меня уже кто нибудь вые..." Прошел год ,но ,что то подобное Бузова и сегодня могла выдать Они сейчас с Дави соревнуются по раскрытию ВСЕГО интима,что между ними Два идиота ,ничего святого ОДНА ПОКАЗУХА И ПИАР
Гость
Ответить
Гость
ЗАТРАХАЛИ взаимоотношениями Дави Бузова Оставьте хоть немного, что то в тишине и только друг для друга Нет ,все выложили Зачем всем всё знать ,а потому что показуха,пиар,Никто так не выкладывает самые интимные детали жизни Дави восторгается, ,хотя "голубой,Бузова,что,то радуется ,хоть имела отряд мужиков ,и всегда говорила о серьезных чувств Если бы были настоящие чувства,то меньше говорили об этом Понятно писать нечего ,а надо ,забудут,поэтому надо все время подогревать публику
Сейчас будет новость Купили Бузовой очередную награду о"Звуковая дорожка" В 19:00 онлайн трансляция премии ZD AWAPDS руководитель-ведущий Гаспарян ,друг арт директора Бузовой, Арчет ,КОНЕЧНО грех не дать награду бездарной Бузовой В прошлом году дали награду "Популярная певица" Сегодня ещё накопают,что дать А что жалко, хорошему другу сделать приятно? А так надо же, как то поставить на показ, бездаря,а то уже давно никому не нужна
Гость
Ответить
ЗАТРАХАЛИ взаимоотношениями Дави Бузова Оставьте хоть немного, что то в тишине и только друг для друга Нет ,все выложили Зачем всем всё знать ,а потому что показуха,пиар,Никто так не выкладывает самые интимные детали жизни Дави восторгается, ,хотя "голубой,Бузова,что,то радуется ,хоть имела отряд мужиков ,и всегда говорила о серьезных чувств Если бы были настоящие чувства,то меньше говорили об этом Понятно писать нечего ,а надо ,забудут,поэтому надо все время подогревать публику
1

Популярные темы форума

Политика

"Маразматик и глупец": неожиданный поступок Зеленского вызвал шок
Наплевавший на коронавирус Лукашенко попался на чудовищной лжи
"Много маленьких регионов": Украине предрекли распад из-за коронавируса
Путин надеется на "божью помощь" в борьбе с коронавирусом

Шоу-бизнес

Ужас: муж Королевой вывалил жутко обросшие из-за карантина интимные места (фото)
"Что ты сделала, чтобы он тебя не бил?": Тодоренко приложила звездных "разведенок"
Сраженный четырьмя инсультами сын отвернулся от Светланы Светличной
"Человеку непросто": Бабкина перед комой помянула сраженного инсультом Моисеева

Проишествия

Есть пострадавший: на юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу
Разнесли вдребезги: бандиты навредили бывшему мужу Пугачевой
"Состоял на учете в психдиспансере": житель Рязани расстрелял пятерых человек из-за шума
В Москве полицейские задержали мужчину за нарушение режима самоизоляции

Lifestyle

Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
В театре Миронова несовершеннолетний покончил с собой из-за неразделенной любви к парню
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Шоу-бизнес

Врачи бросились спасать добитого с особым цинизмом пожилого Джигарханяна

Артист не заслужил такого издевательства
Шоу-бизнес

"Вам не стыдно?": подруга Пугачевой плюнула в осточертевшую Цымбалюк-Романовскую

Киевская пианистка словно бельмо на глазу
Шоу-бизнес

Инфицированная Надежда Бабкина заразила близкого человека

В свою очередь тот распространил болезнь на членов семьи
Шоу-бизнес

"Сил уже нет": Самойлова взвыла из-за обрушившейся на нее беды

Модель пожаловалась поклонникам

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 27 апреля по 3 мая 2020 года
Гороскоп на сегодня, 24 апреля 2020 года
Переломный момент: когда закончится пандемия коронавируса
Гороскоп на сегодня, 23 апреля 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Жуть, конечно": посиневшая Исинбаева вызвала отвращение
"Не хочу никому лизать задницу": Ягудин высказался об отношениях с Плющенко
Денег не хватало даже на проезд: Загитова попала в тяжелую ситуацию
Курьерская доставка: Аршавин сменил работу

Регионы

Через Крымский мост отказались пропускать автомобили
Леденящие душу подробности взрыва дома в Орехово-Зуево
Сухой закон на самоизоляции: россиян удивило новое ограничение от якутских властей
Вдобавок к коронавирусу: в России зафиксирована вспышка опасной инфекции
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+