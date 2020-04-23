"Не стесняюсь": Бузова раскрыла интимные подробности отношений с любовником

Поющая ведущая поведала, как трогательно называет избранника, оставшись с ним наедине. Более того, она настолько влюблена в Манукяна, что готова родить ему детей.
Ольга Бузова рассказала, что зовет Давида Манукяна "родной". Знаменитость уверена, что ей очень с ним повезло. Ведь она так долго ждала любви и не раз сталкивалась с мужским предательством, что в какой-то момент едва не потеряла веру в это прекрасное чувство.
Давид Манукян же смог доказать теледиве, что любовь существует. Ольга Бузова отметила, что ее личная жизнь – как на ладони у всей страны. Она напомнила, что ее первые серьезные отношения развивались на шоу "Дом-2". "Я этого не стесняюсь, мне скрывать нечего", – заявила певица.
Примечательно, что блогер на момент знакомства с ведущей уже был достаточно известен, но зарабатывал намного меньше нее. Манукяну пришлось выкручиваться, чтобы радовать любимую дорогими подарками. Такая самоотверженность бойфренда в итоге и покорила Ольгу Бузову.
Как писали "Дни.ру", сейчас телезвезда с избранником живут вместе. За время самоизоляции они ни разу крупно не поссорились. Ольга Бузова не отрицает, что готова к свадьбе.
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