"Он этого не заслуживает": отказавшаяся от детей Варнава бросила жениха

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Екатерина Варнава. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Екатерина Варнава стала новой гостьей шоу "Осторожно, Собчак!". Артистка рассказала, что уже около года считает себя свободной женщиной.
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Пару лет назад знаменитость хвасталась, что получила заветное предложение руки и сердца от возлюбленного. Однако свадьба с танцором Константином Мякиньковым так и не состоялась. Спустя некоторое время Екатерина Варнава и вовсе стала довольно пространно отвечать на личные вопросы. Звезда то заявляла, что уже слишком стара для брака, то признавалась, что не готова к семье, то обещала, что торжество состоится, но позже.

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 Екатерина Владимировна Варнава

Екатерина Владимировна Варнава актриса, телеведущая, участница и хореограф шоу Comedy Woman

Наконец, поклонники узнали, почему актриса старалась не говорить ничего конкретного. В эфире шоу "Осторожно, Собчак!" девушка призналась, что уже около года не живет с Константином Мякиньковым. Оказывается, пара давно рассталась, причем даже друзья не знали, что случилось между влюбленными.

Екатерина Варнава заявила, что они с экс-бойфрендом до сих пор находятся в потрясающих отношениях. Ребята дружат и продолжают общаться, однако в личной жизни их дороги разошлись. "Это не момент измены, хотя так расстаться было бы даже проще", – отметила теледива.

Как рассказала девушка, в какой-то момент они просто поняли, что страстные отношения переросли в родственные. Именно Екатерина была инициатором расставания. Артистка осознала, что стала более раздражительной рядом с этим мужчиной. "Он хороший человек, он этого не заслуживает", – отметила Варнава.

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Публикация от КАТЯ ВАРНАВА (@kativarnava)

Девушка уверена, что экс-бойфренд встретит достойную женщину, которая подарит ему наследника. Сама же звезда пока не готова к детям из-за проблем со здоровьем. Как отметила юмористка, ей нужно ответственно подходить к планированию беременности: отказаться от активностей, остановить гастроли, пролечиться...

Автор: 6 мая 2020, 13:25
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комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

.
Ответить
Девушка Варнава...... улыбнуло.
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