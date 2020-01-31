Наладить личную жизнь не удастся: названа причина раздора Варнавы с любимым мужчиной

Екатерина Варнава по своей натуре очень творческая, сильная и дисциплинированная личность с преобладанием ярко выраженной сексуальной энергетики. Ее большой минус – мужской склад ума, который мешает ей строить отношения с мужчинами. Рассмотрев астрологическую карту актрисы, астролог, хиромант и нумеролог Дмитрий Ермолаев заверил, что противоположный пол всегда ее опасался и не справлялся с сильным характером артистки, а ее "язык" и является главным врагом девушки с самого детства.
Екатерина по звездной астрологической карте имеет серьезные проблемы с партнерством, при всем при этом обладая очень сильной интуицией. Сейчас звезда Comedy Woman не может наладить отношения с любимым мужчиной и в ближайшее время всю свою энергию будет отдавать работе и самореализации. И это только начало в ее личных переживаниях. "В ближайшие два года ее ожидают серьезные проверки в отношениях и полноценного баланса в семейной жизни ей достичь не удастся. Утешат актрису лишь новые взлеты в карьере и финансовые успехи", – добавил астролог.
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