Варнава отчитала Диденко за трансляцию горя в соцсети после трагедии с сухом льдом

Артистка призналась, что ее пугает такая открытость. У людей, которые связываются с трансляцией своей жизни в "Инстаграм", стоит задача осветить максимум и привлечь внимание. Однако порой случается определенный "перекос", стираются границы и деформируются нормы. Девушка вспомнила о скандале вокруг блогера Екатерины Диденко, которая вела прямую трансляцию из реанимации, где лежал ее муж после трагедии с сухим льдом.
"Я не могу поверить. У меня ощущение, что я живу в какой-то серии "Черного зеркала" ("Черное зеркало" – британский научно-фантастический телесериал о жизни в недалеком будущем, которое захватили технологии. – Прим. ред.). Мне реально кажется, когда я пытаюсь с кем-то об этом говорить, мол, скажите, пожалуйста, вы вообще это воспринимаете, это происходит на самом деле? То есть ты смотришь такой абсурд", – недоумевает Екатерина Варнава.
Девушка не понимает, как из трагедии вокруг нелепой смерти троих людей удалось сделать шоу – изуродовать и настолько извратить ситуацию. Также она осудила Диденко, которая после случившегося отправилась плакаться на федеральные каналы и обсуждать с чужими людьми горе. "У погибших есть там мамы, папы, дети у кого-то из них. Как из этого можно сделать вот такое? Пройдет год, они посмотрят через год на эту ситуацию – какими глазами?! Они с собой не захотят ничего сделать после такого?" – пытается осознать ситуацию артистка.
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