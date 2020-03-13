"Срамота": оголившуюся Екатерину Варнаву распекли за бесстыдство

Знаменитость показала в своем инстаграм-аккаунте снимки со съемок эпатажного клипа "Романы" Филиппа Киркорова. На одном из них юмористка скромно сидит на лавке, на другом – дерзко раскинулась в мини-юбке и босоножках на шпильках, сообщает "Экспресс газета".
Фолловеры обратили внимание на длинные стройные ноги звезды. Многие восхитились ее фигурой, осыпав комплиментами. Однако были и те, кто посчитал такой вид довольно фривольным и даже пошлым. "Срамота", – коротко отметил один из подписчиков.
Некоторые поинтересовались, какой размер ноги у Екатерины Варнавы. Напомним, ранее Филипп Киркоров выпустил смелый клип. В нем юмористка чересчур раскрепощенно себя ведет.
Как писали "Дни.ру", Екатерина Варнава объяснила, что клип снимался вовсе не в церкви, а в Путевом дворце, который находится в центре Москвы. В своем поведении в ролике она не видит ничего предосудительного.
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