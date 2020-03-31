"Старая дева": незамужняя Варнава сделала признание

Резидент шоу Comedy Woman Екатерина Варнава поболтала в прямом эфире с журналистом Сергеем Минаевым. В ходе беседы актриса заявила об осознании того, что она абсолютно не создана для замужества.
По словам светской львицы, брак для нее потерял актуальность. Это связано с тем, что она абсолютно самодостаточный человек, сообщает Пятый канал.
"И если иногда чувствую себя максимально одинокой и незащищенной, это абсолютно мои проблемы, так называемый ПМС. Возможно, кто-то поймет так: в свое время меня не позвали замуж, и я старая никому не нужная дева. И это тоже правда", – призналась Екатерина.
Кроме того, Варнава рассказала о прогнозе ее матери, работа которой напрямую связана с медициной, относительно коронавируса. Родительница актрисы уверена в том, что при хорошем раскладе ситуация разрешится через месяц. В худшем случае продлится до июля или августа.
"Не рассчитывайте на то, что это будет неделя…" – привела Екатерина слова матери.
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