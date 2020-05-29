"Мир продолжает жить без тебя, это больно": жена Агаларова пребывает в унынии

13 мая Эмин Агаларов ошарашил общественность известием о скором разводе. Он расстался со своей возлюбленной Аленой Гавриловой. Певец не стал объяснять, почему принял такое решение. Вероятно, тех чувств, которые испытывал Эмин к своей избраннице раньше, больше нет.
Сразу после новости о расставании пользователи Сети стали замечать, что снимки с дочерью Афиной выкладывает в "Инстаграм" только Агаларов. Это их натолкнуло на мысль, что наследница теперь живет с отцом. Алена поспешила опровергнуть эти доводы. Она не собирается выставлять с малышкой фото лишь для того, чтобы люди знали, что Афина живет с ней.
Кстати, в ленте своего инстаграм-аккаунта Гаврилова перестала что-либо публиковать. Фотографии и видео она пока выкладывает в разделе "Сторис". Недавно модель поделилась фразой Сергея Бодрова, которая, очевидно, характеризует ее состояние.
"В принципе мир продолжает жить и без тебя. Понимать это больно. Но важно", – процитировала актера модель.
Напомним, недавно поклонники провели расследование и узнали, кто является новой избранницей Эмина Агаларова. По мнению фанатов, именно другая женщина стала причиной расставания певца с Аленой.
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