"Мир продолжает жить без тебя, это больно": жена Агаларова пребывает в унынии

Прошло две недели после новости о разводе Эмина Агаларова и Алены Гавриловой. Очевидно, модель переживает тяжелые времена. Поклонники замечают, что девушка стала делать грустные публикации.

13 мая Эмин Агаларов ошарашил общественность известием о скором разводе. Он расстался со своей возлюбленной Аленой Гавриловой. Певец не стал объяснять, почему принял такое решение. Вероятно, тех чувств, которые испытывал Эмин к своей избраннице раньше, больше нет.

Сразу после новости о расставании пользователи Сети стали замечать, что снимки с дочерью Афиной выкладывает в "Инстаграм" только Агаларов. Это их натолкнуло на мысль, что наследница теперь живет с отцом. Алена поспешила опровергнуть эти доводы. Она не собирается выставлять с малышкой фото лишь для того, чтобы люди знали, что Афина живет с ней.

Кстати, в ленте своего инстаграм-аккаунта Гаврилова перестала что-либо публиковать. Фотографии и видео она пока выкладывает в разделе "Сторис". Недавно модель поделилась фразой Сергея Бодрова, которая, очевидно, характеризует ее состояние.

"В принципе мир продолжает жить и без тебя. Понимать это больно. Но важно", – процитировала актера модель.

Напомним, недавно поклонники провели расследование и узнали, кто является новой избранницей Эмина Агаларова. По мнению фанатов, именно другая женщина стала причиной расставания певца с Аленой.