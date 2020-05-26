"Теперь нам нечего бояться": Эмин Агаларов заговорил о новой любви после расставания женой

Известие о расставании артиста и бизнесмена Эмина Агаларова с моделью Аленой Гавриловой было неожиданным для репортеров и общественности. Что стало причиной развода, неизвестно. Однако теперь исполнитель заговорил о новой любви, которая простит ему "старые грехи".

Эмин Агаларов и Алена Гаврилова закатили грандиозную свадьбу летом 2018 года. Спустя несколько месяцев модель родила мужу дочь Афину. Эмин души не чает в малышке. Он выкладывает фото и видео с девочкой, однако ее лицо предпочитает не показывать.

Поклонники выдвигают разные версии, почему супруги решили расстаться. Эмин и Алена не распространяются на эту тему. После разрыва отношений исполнитель с головой ушел в творчество. Он обнародовал новую песню, слова которой заинтриговали подписчиков.

В композиции есть такие строки: "Ты подняла меня с колен, научила снова улыбаться и не ждала любви взамен, ты рискнула для меня всем", "Теперь нам нечего бояться, мы не падаем, а летим", "А может, новая любовь простит мне прошлые грехи и станет для меня той самой каплей счастья вопреки?"

Некоторые сочли это намеком на новый роман. Однако Эмин Агаларов не стал говорить о переменах в личной жизни. Он лишь отметил, что это наброски для песни. Судя по комментариям, не все поклонники ему поверили.

Напомним, что о расставании с Аленой Гавриловой Эмин Агаларов объявил на своей странице в социальной сети "Инстаграм". Певец и бизнесмен поблагодарил жену за совместно прожитые годы, отметив, что хочет сохранить хорошие отношения.

Алена Гаврилова не намерена откровенничать с пользователями Сети. На вопросы, касающиеся ее личной жизни, модель ответила довольно жестко: "Это факт! Мы разошлись! Выставлять ничего не хочу и не собираюсь! Разговор закончен!"