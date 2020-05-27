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Названа новая вероятная возлюбленная Эмина Агаларова

Названа новая вероятная возлюбленная Эмина Агаларова

Эмин Агаларов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фанаты никак не могут успокоиться после известия о разводе Эмина Агаларова и Алены Гавриловой. Поклонники даже провели собственное расследование, в результате которого выяснили, кто может быть новой возлюбленной артиста.
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Эмин Агаларов и Алена Гаврилова сыграли свадьбу летом 2018 года. Церемония была одной из самых красивых в отечественном шоу-бизнесе, влюбленные буквально сияли от счастья. В декабре того же года Алена родила Эмину дочь Афину. Еще в марте этого года на одном из светских мероприятий пара демонстрировала полнейшую идиллию.

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Тем удивительнее для общественности прозвучало известие о расставании Агаларова и Гавриловой. О разводе сообщил сам певец и бизнесмен на своей официальной страничке в социальной сети "Инстаграм". При этом он поблагодарил жену за время, проведенное вместе, и выразил надежду на добрые отношения, ведь им еще предстоит воспитать общего ребенка.

О причинах развода, да и о самом расставании, Эмин и Алена предпочитают не распространяться. Поэтому фанаты, буквально сжигаемые любопытством, так и ищут версии, почему же распалась одна из самых красивых пар отечественного шоу-бизнеса, да еще и так неожиданно.

В частности, поклонники убеждены, что причиной развода может быть женщина. И если раньше Эмину приписывали роман с эффектной певицей Настей Каменских (почему именно с ней – остается только догадываться), которая, вообще-то, год как замужем за своим коллегой Потапом, то теперь певцу сулят отношения с молодой актрисой, 28-летней Дианой Пожарской.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

И вот тут уже доказательств отношений между певцом и актрисой весьма много. Так, фанаты разузнали, что Диана Пожарская снялась в фильме "Жара", идейным вдохновителем которого стал именно Эмин Агаларов. Работа над фильмом началась как раз в 2018 году. А незадолго до этого Диана снялась в клипе Эмина.

Осенью 2019 года актриса и певец вместе презентовали картину, позируя друг с другом на красной дорожке перед многочисленной прессой. А весной того же года Эмин выпустил новый клип на песню Wicked Game, главной героиней которого снова стала Диана Пожарская.

В результате поклонники сделали вывод, что этот творческий тандем вполне мог перерасти в страстный роман. Правда, до недавнего времени Диана Пожарская была замужем за режиссером Артемом Аксененко. Однако кого останавливает штамп в паспорте, отмечают интернет-пользователи.

Автор: 27 мая 2020, 15:20 Источник: Woman.ru ✓ Надежный источник
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Эмин Агаларов снял фильм про Магомаева

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