Снова будут парой? Заявлено о воссоединении Эмина Агаларова с экс-супругой

Новость о расставании Эмина Агаларова с Аленой Гавриловой повергла в шок фанатов. Но, кажется, поклонникам пока не стоит сильно расстраиваться.

О намерении развестись с моделью Аленой Гавриловой Эмин Агаларов сообщил в своем инстаграм-аккаунте 13 мая. Новость тут же облетела интернет. Многие были расстроены принятым решением певца, но в любом случае желали экс-возлюбленным счастья в личной жизни.

Однако пара в скором времени восстановит свои отношения, уверен экстрасенс Александр Кинжинов. В конце этого года экс-возлюбленные примут решение сойтись. Таролог также отметил, что певец не лукавил, когда говорил об отсутствии к партнерше сильных чувств. На самом деле, у Агаларова осталась привязанность. Именно она и приведет к попытке начать все сначала.

Кроме того, Кинжинов считает, что успех в личной жизни у Эмина впереди. Новую избранницу он встретит уже совсем скоро. Девушка будет непубличной. Отношения возлюбленных станут крепкими и сильными. Вероятно, пара заключит брак.

Напомним, недавно в Сети появилась информация, что Агаларов забрал младшую дочь Афину к себе. Но Алена данный факт опровергла. Также модель не собирается выставлять с малышкой фото только потому, чтобы общественность знала, что дочь живет с ней.